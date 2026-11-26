ポルトガル代表FWジョアン・フェリックスはアル・ナスルと2029年まで契約を延長し、サウジアラビアに残留する見通しとなった。年俸は約1200万ユーロに増加し、チェルシーへの移籍関連支払いにより総額は5000万ユーロに達する予定である。

ジョアン・フェリックス は、 アル・ナスル が契約の大幅な延長に動いたことで、長期にわたりサウジアラビアにとどまる見通しだ。 バルセロナ復帰の可能性が繰り返し報じられてきたが、 ポルトガル代表 FWは2029年までリヤドに残ることを了承したという。

アル・ナスルはフェリックスの長期的な残留に向けて動き、サウジ・プロリーグでの契約を2029年まで延長する決定を本人に伝えた。 クラブのスポーツ部門と選手による最近の幹部級会談で、リヤドを本拠地とするアル・ナスルは、フェリックスを売却する意向も、現行契約の延長条項を撤回する意向もないと明確にした。27歳の今後の去就を巡っては、憶測が広がっていた。 によると、元アトレティコ・マドリーのフェリックスは提案を歓迎し、サウジアラビアでの生活に非常に満足していると伝えたという。

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アル・ナスルの良好な環境が復調の主な理由だと挙げており、その復調によって最近、ポルトガル代表の先発メンバーに復帰した。 リヤドでの暮らしやクラブ首脳陣との良好な関係は、速やかな交渉で重要な役割を果たし、中東でプレーを続ける道が開かれた。 新たな取り決めにより、年俸は約1200万ユーロへと大幅に増える見込みだ。 契約には、国内大会と大陸大会でのクラブの成績に応じたボーナスも含まれる。