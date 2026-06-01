ジュビロ磐田出身の小川航基、伊藤洋輝、後藤啓介が北中米W杯日本代表に選出 山田大記CROが後輩たちにエール

ジュビロ磐田でキャリアをスタートさせた小川航基、伊藤洋輝、後藤啓介の3選手が北中米ワールドカップ日本代表に選出された。現役時代に小川、伊藤、後藤と共にプレーした山田大記CROが、磐田時代の思い出と成長の軌跡を振り返り、世界の舞台で戦う後輩たちへの激励の言葉を述べた。各自の特長や困難を乗り越えた過程、そして地元への愛を語った。

北中米ワールドカップ の 日本代表 に、 ジュビロ磐田 でプロキャリアをスタートさせたFW 小川航基 （28）=NEC=、DF 伊藤洋輝 （27）=バイエルン=、FW 後藤啓介 （20）=シントトロイデン=が選出された。

小川は5月31日のアイスランド代表戦で決勝ゴールを記録。 現役時代に3選手とともにプレーした磐田の山田大記CRO（クラブ・リレーションズ・オフィサー、37）が、磐田時代を振り返るとともに世界へ羽ばたく後輩たちへエールを送った。 取材・構成は伊藤明日香。 小川は桐光学園高校から2016年にジュビロ磐田へ加入。

水戸ホーリーホックへの育成型期限付き移籍（2019年）を経て、磐田に復帰した2020年、2021年を山田とともに過ごした。

「誰よりも自分を信じ抜く強さを持っていた」と山田は回想した。 ストライカーとしての魅力について、小川は「90分間、ゴールのことを考えている」と表現。 山田は共闘した当時を振り返り「ビルドアップのことも少し考えてほしいと思ったことはありました」と苦笑いで答えた。 しかし、現日本代表コーチの前田遼一氏（44）から「相手センターバックにとって嫌なのは、ゴールを狙い続け、嫌な場所にいる選手」と指摘され、考えが変わったという。

「味方がやりやすい選手もいるし、相手が嫌がる選手もいる。 航基は後者だった」と評価した。 小川の最も成長を感じた点は人間性だった。2017年、U-20日本代表戦で左膝前十字じん帯断裂などの大けがを負ったが、リハビリ中も明るさを失わなかった。2020年に水戸から磐田に復帰すると32試合に出場し9得点。 しかし2021年、J2得点王に輝いたFWルキアン（現J2横浜FC）に定位置を奪われ、リーグ戦は24試合の出場で1得点に終わった。

それでも、腐らなかった。

「練習試合で点を取っても先発では出られない。 それでも最後の5分出て、チームのためのプレーをする必要があった」。 本来ならゴールだけを狙うストライカーが、リードしている終盤にはコーナー付近で時間稼ぎのボールキープにも取り組んだ。

「結果が出ている時は自信を持てる。 でも、出ない時は『ここでは通用しないのかな』と感じることもある。 僕もそうだった。 でも航基は、そういう状況でも自分を信じ抜ける強さがあった」。2022年に完全移籍した横浜FCでは41試合に出場し26得点を記録、J2得点王とMVPを獲得する躍進を遂げ、その礎を築いた。

伊藤洋輝はジュビロ磐田のユース出身で2017年にトップチームへ昇格。2019年の名古屋グランパス（J1）への期限付き移籍を経て、2020年に磐田へ復帰。2021年にドイツ1部シュツットガルトで海外キャリアをスタートさせた。 山田は伊藤について「高いポテンシャルに加えて、継続してやり続ける力がある。 ぶれずに淡々と積み重ねられるのが彼の良さ」と評価する。 伊藤は高校時代から海外で活躍することを目標にしており、語学習得に加えヨガにも取り組んでいた。

「精神面でいうと弱いタイプでもなかったが、強くもなかった」と山田は言う。 しかし、自身を客観視する能力と継続力を持っていた。 精神的にタフな選手へと成長し、それがプレーにもつながったという。 期限付きで名古屋に移籍したことが大きな転機となった。

ユース時代の途中まではボランチでプレーしていたが、「移籍前までは止める、蹴るなどのこだわりは持っていたが、粗削りな部分があった。 名古屋で絶対に成長して帰ってくるぞという思いから、フィジカル的にも大きくなって帰ってきた。1年ですごいサッカーがうまくなるわけではないが、若い選手にありがちな『イメージでプレーする』ことが減って、ちゃんと状況を見てプレーできるようになった」と山田は説明する。

伊藤は寡黙そうに見えるが、周囲への気遣いや地元への思いも強い。2021年にドイツでプレーを始めてから3年後、山田が現役引退した際には、生まれ年の高級ワインを贈ってくれた。

「そういうことをしてくれるようになったんだと思いました。 ちょっと高級なワインすぎて、いつ飲むのがいいのかわからない」と山田は笑う。2人は同じ浜松市生まれで、山田が活動している子ども食堂運営や生活困窮家庭の支援などに取り組むNPO法人「ReFrame」に対しても「僕にもできることがあったら、いつでも声をかけてください」と、クラウドファンディングへの協力やスパイク提供など、地元愛の強さを見せている。 サッカー愛の強さも感じており、「自分の年代と近いところでいうと乾貴士（37、現神戸）のよう」と山田は語る。

帰省時も磐田の練習場を訪れ、ずっとボールに触れているという。2022年に磐田U-18で監督として指導した前田遼一氏は「生意気な選手もいる。 その中でも自分の思い通りにいかない時にちゃんと怒りながらやるタイプと、怒ってやらなくなるタイプがいる。 啓介は前者だった。 選手として最も大事なことで、悔しい時やうまくいかない時に、そのエネルギーをサッカーにぶつけられる」と、後藤啓介の行動力を高く評価していたという。

最後に山田は3選手へエールを送った。 小川には「こだわってきたゴールを、一つでも多く取ってきて」。 伊藤には「2回目のW杯。 プレーだけでなく、周りにもいい影響を与えてほしい」。

後藤には「試合に絡めるか分からなくても、その経験は必ず成長につながる。 今後につなげてほしい」と期待を込めた





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