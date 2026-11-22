台湾の映画賞「第63回金馬奨」で、映画「陽だまりの歌が聴こえる」への出演によりジュディ・オングが最優秀助演女優賞を受賞した。彼女は54年ぶりの同賞獲得となり、受賞スピーチでは家族への愛や感謝の言葉を述べた。

台湾のアカデミー賞といわれる「第63回 金馬奨 （ゴールデン・ホース・アワード）」授賞式が22日、台湾・台北で行われ、同国の映画「 陽だまりの歌が聴こえる 」（原題＝陽光女子合唱團、ギャビン・リン監督、27年1月1日公開）に出演した ジュディ・オング （76）が、最優秀助演女優賞を受賞した。 1972年（昭47）に「真假千金」（ニセのお嬢さん）で最優秀主演女優賞を受賞して以来、実に54年ぶりの受賞を、台湾メディア「遠見雜誌」電子版も速報で報じた。

ジュディ・オングは「54年ぶりに金馬奨の舞台に立ち、受賞できたことを大変光栄に思う」と喜んだ。

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「陽だまりの歌が聴こえる」は、女子刑務所で誕生した女児を大切に育てる母親と、辛い過去を抱えた4人の受刑者たちが、娘に“失明の危機”が迫り「最後に美しい思い出を！ 」と合唱団を結成し、反発を重ねながらも、歌を通して絆を深めていく物語。 台北映画祭観客賞や台湾映画評論家協会賞最優秀女優賞に輝き、台湾映画の歴代興収記録を塗り替えた。 ジュディ・オングは劇中で、女子刑務所の受刑者たちが結成する合唱団を導くユーインを演じた。

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日本で代表曲「魅せられて」がヒットして以降、47年ぶりとなる台湾映画への出演だった。 受賞スピーチで「この映画でこの役を演じることができて大変、光栄です。 親の愛は無限ですが、親の時間は限られています。 最も大切な人への『ありがとう』や『愛している』という言葉を伝えるのを忘れてしまうかもしれません。

どうかこの機会を逃さないでください。 昨日は過去、明日は未来、今日こそが最も重要です」と訴えた。 そして「『陽光女子合唱團』をご覧いただいたすべての観客の皆様、ありがとうございました。 皆さん、本当にありがとうございます」と感謝した。