お笑いトリオ元メンバー斉藤慎二被告が不同意性交などの罪で東京地裁から懲役4年の実刑判決を受けた。被告は即日控訴し、裁判長は犯行動機と被害者の苦痛を強調した厳罰を宣告した。

東京地方裁判所（伊藤ゆう子裁判長）は16日、女性に性的暴行を加え、 不同意性交 および不同意わいせつの罪に問われたお笑いトリオ「 ジャングルポケット 」の元メンバーである 斉藤慎二 被告（44）に対し、 懲役4年 （求刑7年）の実刑判決を宣告した。無罪を主張し続けた斉藤被告は、判決直後に不服として即日控訴したと報じられている。

厳格な判決と被告の動揺した反応

判決言い渡し当日、斉藤被告はこれまでの出廷時と同様に黒いスーツ、白いシャツ、紺色のネクタイ姿で法廷に現れた。入廷直後から明らかに動揺の表情を見せ、一点を見つめたままの状態が続いた。伊藤裁判長から「被告人は証言台の前に立ってください」と促されると、小さな声で「はい」と返答するものの、その後の裁判長の宣告には反応に時間を要し、椅子に座るよう指示されても少しの間立ち尽くす一幕があった。

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判決文の中で裁判長は、被害者の心情を顧みることなく自らの性欲を満たすために行った犯行の動機にくむべき事情はないと断じた。また、被害者に与えた苦痛は甚大であり結果も重大であるとし、被告人の刑事責任は重いという厳しい評価を示した。終盤の陳述時もまっすぐ前を見つめてはいたものの、ぼうぜんとした様子で判決を受け止めていた。

起訴内容と法廷での争点

検察側の起訴状によれば、斉藤被告は2024年7月30日、東京都新宿区に駐車中のロケバス内において、20代の番組共演女性Aさんに対し、キスや胸をもむ行為、口腔性交など、わいせつな行為を行使したとされている。この事件に伴い、不同意性交等罪などの罪名が法的に認定された。

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法廷手続きにおいて、斉藤被告側は「同意の上」という主張を展開し続けた。しかし、裁判官は終始「被告人の証言は信用できない」という評価を下し、被告の同意主張を完全に退けた。証言の信憑性が争点となったが、事実関係は検察側の立証によって裏付けられ、有罪判決に至った経緯がある。

閉廷後の様子と今後の法的措置

判決宣告後、斉藤被告は閉廷に合わせて弁護側三人弁護士を凝視した。通常は退廷際に振り返って一礼をする場面でも、その行為を忘れ、やや足元をヨタヨタとさせながら先頭を歩いて法廷を後にした。法廷内での振る舞いは、判決に対する精神的打撃の大きさを示唆するものであった。

斉藤被告が即日控訴したため、本案は東京高等裁判所へと移管される見込みである。今後、上級審においても事実関係の検証と法的争点が継続して行われることになる。芸能活動への影響や、社会的な責任の行方など、関連する動向についても注視が必要となる状況だ。