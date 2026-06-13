ジャンニ・インファンティーノ会長のイタリアへの皮肉な発言

ジャンニ・インファンティーノ会長のイタリアへの皮肉な発言に、イタリアサッカー連盟が即座に反応した。連盟はFIFAトップに「不適切な失言」と批判し、敬意を示すよう求めた。

国際サッカー連盟の ジャンニ・インファンティーノ 会長は、イタリア代表が2026年 ワールドカップ の本大会に出場できないことを皮肉った。 これによりイタリア国内では激しい非難が巻き起こり、政治家や イタリアサッカー連盟 も侮辱的だと強く反発している。

イタリア代表は3月末のプレーオフ決勝でボスニア・ヘルツェゴビナに敗れ、3大会連続で本大会出場を逃した。 国会議員のジャイターノ・アマト氏は、国際サッカー連盟（FIFA）会長の発言に対し、次のように反論した。

「ジャンニ・インファンティーノ氏は、イタリアのワールドカップ出場逃しを面白がっているのか。 彼はカフェで話すファンではなく、FIFA会長として発言していることを忘れてはならない。 その地位はイタリアサッカー連盟の支援あってのものであり、節度と敬意が求められる」アマート氏はさらに「イタリアを嘲笑するのは、世界中のサッカーを代表すべき人物として許されない。 アズーリの現状は深刻であり、会長の発言はそれを悪化させている」と続けた。

FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長のイタリアへの皮肉な発言に、イタリアサッカー連盟（FIGC）が即座に反応した。 連盟はFIFAトップに「不適切な失言」と批判し、敬意を示すよう求めた。 イタリアサッカー連盟は、ジャンニ・インファンティーノ会長の発言は「不適切な失言」であり、FIFAトップに抗議を出している。 連盟は「ジャンニ・インファンティーノ氏の発言は、イタリアサッカー連盟の支援を失い、尊厳を傷つけた」と声明を発表した。

ジャンニ・インファンティーノ会長は、イタリア代表のワールドカップ出場逃しを皮肉ったが、イタリアサッカー連盟はその発言を「不適切な失言」と批判した。 FIFAのトップは、ジャンニ・インファンティーノ会長の発言を「不適切な失言」と認め、イタリアサッカー連盟に謝罪を求めた。 ジャンニ・インファンティーノ会長の発言は、イタリアサッカー連盟に激しい反発を呼び起こした。 イタリアサッカー連盟は、ジャンニ・インファンティーノ氏の発言を「不適切な失言」と批判し、FIFAトップに抗議を出している。

連盟は「ジャンニ・インファンティーノ氏の発言は、イタリアサッカー連盟の支援を失い、尊厳を傷つけた」と声明を発表した





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