負傷者を巡る大きな懸念やハリー・ケインの一件を差し置き、バイエルンではジャマル・ムシアラを巡る問題が最大の注目を集めている。監査役会は、これまで非常に信頼してきた選手側の代理人チームと公然と対立。その中心にいるのは誰なのか。

契約延長前にムシアラ側が重要な医療情報を伏せていたと判明すれば、長年にわたり バイエルン と良好で信頼に基づく関係を築いてきたシュミットの代理人会社に、深刻な影響が及ぶ可能性がある。

選手を管理する側の誠実さが疑われれば、好調な事業にも損害を与えるからだ。 ムシアラは11WINSが代理人を務めるブンデスリーガの有名選手の中で最も知名度が高いかもしれないが、決して唯一の存在ではない。 バイエルンとつながりのある選手もほかにいる。 そのため、シュミットとバイエルンの関係は常に良好で、信頼に満ちていると評されてきた。

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数人を挙げるだけでも、フランクフルトのジャン・ウズンとロビン・コッホ、ドルトムントのマクシミリアン・バイアー、国外でも高く評価されるニコロ・トレソルディがいる。 かつてバイエルンの逸材と目され、現在はPSVでプレーするパウル・ヴァナー、バイエルンに在籍した経験があるタレク・ブッフマン、モーリス・クラッテンマッハー、ウィズダム・マイクもいる。 ブッフマンは今もバイエルンと契約中だ。 さらに、レヴァークーゼンのケネット・アイヒホルンも名を連ねる。

最後に挙げたアイヒホルンも、ムシアラと同様に主としてシュミットが担当しており、昨夏にはバイエルンの内部対立を引き起こした。 スポーツ担当取締役のエーベルは当時まだ16歳だったアイヒホルンを獲得したい選手に選び、報道によれば900万～1200万ユーロの契約解除条項を使って、才能豊かなセントラルMFをどうしても獲得しようとしていた。 しかし『kicker』によると、ヘーネスとルンメニゲが拒否権を行使したという。

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シュミットの会社はヘルタ・ベルリンに支払う移籍金に加え、アイヒホルン側への高額な契約金として1000万ユーロを要求したとされる。 当時まだ16歳で、プロでの出場はわずか19試合だった選手に対してだ。 ヘーネスならおそらく「常軌を逸している」と言うだろう。 結局、アイヒホルンはレヴァークーゼンに移籍したが、現在まで同クラブで一度もプレーしていない。

重度の胃腸感染症の後に代謝疾患と診断され、当初は入院治療を受けた。 現在は復帰に向けたトレーニングを行っており、年明け後にレヴァークーゼンでデビューするとみられる。 一度、選手とシュミットの会社との突然の契約解消が、バイエルンにとって幸運になったこともある。 レロイ・サネが2025年5月に代理人をシュミットからピニ・ザハビに変更すると決めていなければ、バイエルンから新たな3年契約と年俸を提示されていた可能性が非常に高い。

「あとは署名だけだ。 我々もレロイも契約したいと思っている」と当時エーベルは語っていたが、わずか数時間後にはその見通しが覆された。 クラブにとって、それは予想外で、もともと誰も望んでいなかった幸運だった。 サネが残留していれば、例えばレナート・カールのトップチームへの道は閉ざされ、見事なデビューシーズンでの飛躍もなかったかもしれない。

一方のサネは、現在のガラタサライで見せているようなパフォーマンスにとどまっていた可能性がある。 現在30歳のサネは、移籍金なしで同クラブへ加入した。 加入時の大きな熱狂は、今やファンの強い不満に変わっている。 公式戦16試合に出場したサネの得点関与は、現在ちょうどゼロだ。