第46回ジャパンCで昨年の2着馬マスカレードボールが最終調整を終えた。調教師と厩務員の評価から、精神的成長と好調さが読み取れる。

国内外の強豪馬が顔を揃える格付け G1競走 である第46回 ジャパンC は、29日に 東京競馬場 で実施される。芝草2400メートルの距離を争うこの大一番に向け、昨年の本競走で2着に入線した マスカレードボール （牡4歳、 手塚貴久調教師 厩舎所属）が、本番前日の28日に美浦トレーニングセンターの坂路で最終調整を行った。

坂路調教のタイムと精神的成長

当日行われた坂路調教において、マスカレードボールは4ハロン64秒2、さらに最後の2ハロンを15秒6のペースで軽やかに駆け上がった。この好タイムは、11月29日に迫る「世界一決定戦」とも呼ばれるジャパンCへの準備が万全に進んでいることを示している。担当厩務員である花本助手との質疑応答からは、馬の精神状态が前回よりも安定していることが明確に伝わっている。

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花本助手は馬の調子について「元気です」と断言した上で、「以前よりも我慢は利いている」と観察点を明らかにした。これは、直前に施行された天皇賞（秋）と同じような落ち着きのある反応を示していることを意味し、馬がレースに対してネガティブな感情を抱いていない状態が維持されている。

特に注目すべきは、海外遠征経験がもたらしたメンタル面での変化である。過去2戦にわたって海外へ出走した経験により、精神的な強さが显著に向上したと評価されている。これにより、本番を前にした緊張感の中でも、過去のようには衝動的にならずに集中力を保てる状態になっている。

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ローテーションと過去の戦績との違い

出走予定のスケジュールは、昨年のジャパンCと同じローテーションを踏襲している。しかし、馬の反応や状態には明確な違いがある。昨年当時、マスカレードボールは精神的に非常に敏感でぴりぴりとした反応を示していたが、今年はその程度がやや軽減されている。

昨年12月23日のジャパンCでは、当時の手塚貴久調教師自身も「あれほど走れるとは思っていなかった」と振り返るほど、馬が予想を超えた頑張りを見せた。あの時と同等以上のパフォーマンスを発揮できれば理想的だが、今年のジャパンCは相手馬のレベルが極めて高いことが懸念材料でもある。

手塚調教師は、マスカレードボールが出走するすべての競走において、相手陣営が非常に強力なメンバーで固められていることを指摘した。どのレースに出場しても強烈なライバルが待ち受けている状況は変わらないが、馬自身が元気いっぱいである点が現在最大のアドバンテージとなっている。

出走計画の事前設定と体重変化

今年のジャパンCへの出走方針は、去年とは異なる明確な戦略に基づいている。昨年は天皇賞（秋）での勝利をきっかけに、ジャパンCへの出走を決めた経緯がある。一方、今年は当初から天皇賞（秋）の後はジャパンCに進むことが決まっていたため、チームは最初からその目標に向けて調整を進めてきた。

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調教後の馬体重は486キロで、前走の調教後と同じ記録となっている。手塚貴久調教師はこの体重について「体は締まっている」と高い評価を下している。筋肉質な体つきを維持しつつ、エネルギーを温存している状態と解釈できる。

また、馬の気質についても詳細な分析が行われている。香港やイギリスでの出走時は、特にイギリス遠征時にイライラがひどく見られたという。競馬が近づくと馬もそれを理解するため、本番前には必ず気持ちが引き締まる反応を示すが、過去に比べてその度合いは和らいでいる。

枠順と最終調整への総括

本番のゲート入りについては、内枠でも外枠でもどちらでも対応可能とされる。しかし、担当陣はG1級のレースであるため、ゲート後入れとなる偶数枠を希望していた。この希望通りに偶数枠を引けたことは、馬の動向や戦術配置において大きな意味を持つ要素となっている。

最終調整を経て、マスカレードボールは精神面での成長と身体面の充実を両立させた状態で、11月29日の東京競馬場へ臨む。昨年のリベンジを果たすため、そして海外の強豪馬たちと渡り合うために、調教で示した好タイムと安定したメンタリティが、本番での勝利に直結する鍵となる。