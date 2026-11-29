ジャパンC2024で超強豪外国馬オンブズマンを本命、堅実なタガノデュードを穴馬とする馬券戦略。ダノンデサイル等の国内馬動向と具体穴候補を詳解。

ジャパンカップ2024において、外国馬「 オンブズマン 」を本命馬として選定しました。私が競馬を始めた時期以来、これほど多数の強い外国馬が参戦する状況は初めてであり、海外の各種レース映像を精査した結果、この決定に至りました。今回参加する海外馬は超強豪ぞろいであり、お祭り騒ぎに乗じる形でのエントリーとなります。

外国馬オンブズマンは、前々回の競馬で有力馬「カランダガン」をさらに突き離すような圧勝劇を演じました。ラスト1ファーン（約200メートル）地点で一気に脚を伸ばす伸びを見せ、本番の2400メートルという距離でも十分に対応可能であると判断しました。2年連続で欧州の年度代表馬が来日する貴重な機会であり、来日後の映像からその凛とした姿とカッコ良さが確認できています。

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日本馬最強ダノンデサイルと堅実穴馬

日本馬最強候補としては、天皇賞・秋でその強さが際立っていた「ダノンデサイル」を筆頭に挙げます。しかし、穴馬として特に注目しているのが「タガノデュード」です。前々走で出遅れてしまったケースを除けば、必ず終盤に良い脚を使って堅実にレースをこなす傾向にあり、天皇賞・秋では強敵众多の中を4着で切り抜けました。

タガノデュードが左回り馬券圏外となったのは、その前走が初めての例です。1週間前に行われた追い切りでは、栗東トレーニングセンターの中央競馬場トラックで4ファーンの所要タイムが50秒1をマークしました。このタイムは、同馬が小倉大賞典で快勝した時と同じ速さであり、コンディションの良さが数字で裏付けられています。

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具体的な馬券構成とフォーメーション

馬券戦略の基本として、オンブズマンの単勝買いと、タガノデュードの複勝買いを柱に据えます。3連複については、複数の馬を組み合わせるフォーメーション方式を採用し、19点で購入する予定です。本命格であるオンブズマンは1列目に配置し、日本馬代表のダノンデサイルを併せて列挙しました。

2列目には、穴馬候補のタガノデュードと、先述の強力外国人「カランダガン」を加えます。さらに3列目には、クロワデュノール種、マスカレードボール、ミニーホークの3頭を追加構成することで、多彩な展開に対応する万全なシステムを構築しています。

演出と競馬観戦の融合

本記事執筆時期の私の生活では、生オーケストラや大きなクリスマスツリー、雪景色といった素敵ない演出が特徴的な人形劇を楽しんでいます。劇中にはチャイコフスキーの名曲も多数登場し、お姫様やネズミたちの可愛らしい姿に魅了されています。余韻に浸りながら、今週は競馬関連の動画と人形劇の映像を交互に自宅でご覧いただいています。

海外レース映像の確認作業を経て導き出された今回の予想は、外国馬と日本馬それぞれの強みをバランスよく反映しています。超強豪勢揃いのジャパンカップにおいて、単勝から3連複までを視野に入れた確実な馬券戦略を実行に移す準備が整いました。