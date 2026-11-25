ジャヌ東京が、森林保全団体more treesとともに“森”をテーマにしたフェスティブシーズンを展開。隈研吾が手がける「TSUMIKI」のインスタレーションやトークショー、VERBALが立ち上げたプレミアム日本酒ブランドSŌMATŌとの一夜限りのディナーイベントなどが開催される。

「TSUMIKI」は、針葉樹をイメージした三角形の木製ピース。 今回の展示には、FSC®森林認証を取得した宮崎県諸塚村産のスギを使用し、職人が一つひとつ制作した。1階インフォメーションカウンター横には825ピースを積み上げた作品、5階レセプション横には通常の10倍サイズとなる7ピースで構成された高さ約3メートルのツリー、1階アマン エッセンシャルズ ブティックには400ピースを使った作品が登場する。

隈は今回の作品について、「雪が降り積もるもみの木が立ち並ぶ風景を表現しました」とコメント。 小さな木の部材を積み重ね、その隙間を光や視線が通り抜けることで、「麻布台の街の中に小さな森」が現れるような風景を目指したという。 12月7日（月）には、隈本人を迎えた一夜限りのトークショーも開催。 インスタレーションに込めた考えをはじめ、都市と森とのつながりや、人と人の交流を育む空間づくりについて語る。 参加費は無料で、「TSUMIKI」を実際に体験できるプログラムも用意される。

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SŌMATŌの杜氏と、同ブランドのファウンダーであるVERBALが登壇し、more treesによる森林保全活動や森と酒の関係、日本の酒造りや発酵文化についてトーク。 ディナーでは、酒粕や麹などの発酵食材を取り入れた全5品のスペシャル