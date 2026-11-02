ジャック・フリーマン、ビジャレアルでの活躍で欧州ビッグクラブの注目を集める

ビジャレアルで爆発的な成長を遂げる米国代表DFジャック・フリーマン。その驚異的な身体能力と技術的向上がトッテナムやマンチェスター・シティなどの関心を集めており、今後の移籍市場を賑わす最大の候補となる。

米国男子代表 DFである ジャック・フリーマン が、スペイン・ ビジャレアル での活躍により欧州の主要クラブから絶大な注目を集めている。彼は先日のバレンシアとのダービー戦で勝利した後、自身を「巨人のように守り、神のようにドリブルする」と評するほどの自信を持っていた。

ビジャレアルの公式SNSでも「フィジカルの怪物」と称され、「バイクのように軽く、トラックのように力強い」と表現されるなど、フリーマンに対する称賛の声は後を絶たない。これらの言葉は単なる過大評価ではなく、彼が実際に示しているプレーの質を反映していると考えられる。

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フリーマンの技術的成長とデータ

フリーマンは22歳の若さながら、すでにラ・リーガとチャンピオンズリーグという最高レベルの舞台で確実に結果を残している。昨季終盤にビジャレアルで9試合に出場した後、今季はチャンピオンズリーグを含む14試合でプレーする機会を得ている。

チームが頻繁に選手交代を行う中、フリーマンは重要な試合で先発起用されることが多い。欧州での戦いの3試合すべてに出場し、レアル・マドリーに0-1で敗れた試合ではマン・オブ・ザ・マッチ級のパフォーマンスを披露した。

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特にバレンシア戦での勝利ではゴールを決めるなど、攻守両面で貢献度を高めている。ラ・リーガにおける彼のデータは、彼の成長を明確に物語っている。

チャンス創出、相手のラインを破るパス、ロングボール、パス本数、パス成功率はいずれも84パーセンタイル以上を記録している。さらにドリブル成功とデュエル勝利では90パーセンタイルに位置しており、その総合力の向上はデータ上でも明らかだ。

バイエルン対PSGでの試練と期待

フリーマンの次に控えているのは、火曜日に予定されている世界最高のチーム之一であるパリ・サンジェルマンとの対戦である。この試合はフリーマンにとって大きな試練となるだろう。少なくとも米国の視点から見て、PSGを相手に渡り合えるかが焦点となる。

もしPSGと対等にプレーできれば、フリーマンが「巨人」と呼ばれる理由も単なる冗談ではなくなる可能性がある。彼がこれまでの試練を乗り越えてきた経緯を考えれば、その期待は正当なものと言える。

フリーマンはMLSネクストプロとMLSを駆け足で通過し、現在ではピッチに立つたびにさらなる落ち着きを見せつつある。オーランドを離れてビジャレアルへ移籍した際の目的は、トップレベルに到達するために技術面を磨くことだった。

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彼はビジャレアルで、より良い選手になるだけでなく、より良い人間になるための成長を遂げている。故郷から遠く離れた場所で、大人としての自覚を持ってプレーすることで、その身体能力の高さを最大限に発揮している。

欧州ビッグクラブの獲得競争と将来

ビジャレアルは昨年1月にオーランドからフリーマンを獲得するために約400万ドルを支払ったと報じられているが、現在の彼のプレーぶりを見れば、予想よりも早く、その額を大きく上回る金額で移籍する可能性がある。

『Football Insider』によると、トッテナム、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッドがフリーマンの獲得に関心を示している。特にトッテナムは、今夏スペイン代表としてワールドカップを制したばかりのペドロ・ポロに代わる選手として彼を見ているようだ。

ビッグクラブが注目しているのは間違いなく、ここに挙がっていないクラブも視察に来ることだろう。フリーマンが現在のレベルのプレーを続ければ、オファーが相次ぐはずだ。

問題は、どの選択がフリーマンの将来にとって最も理にかなうかである。彼の成長ペースを考慮すれば、欧州市場での次のステップは彼のキャリアにとって極めて重要なものとなるだろう。