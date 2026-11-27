岡本和真が所属するトロント・ブルージェイズは、ヤンキースからFAとなったジャズ・チザム内野手と1年総額2000万ドルで合意した。契約は基本年俸1600万ドルと契約金600万ドルで構成され、球団にとって今オフ2人目のFA補強となる。

岡本和真 が所属する ブルージェイズ が、ヤンキースからFAになった ジャズ・チザム 内野手（28）と1年総額2000万ドル（約32億円）で合意した。27日（日本時間28日）、 MLB 公式サイトなど複数の米メディアが伝えた。

契約総額の内訳は基本年俸1600万ドル（約25億6000万円）、契約金600万ドル（約9億6000万円）で、バイアウトの金額が150万ドル（約2億4000万円）。28年は年俸1600万ドルの選手側オプションで、もしチザムが破棄した場合は年俸4000万ドル（約64億円）の球団オプションとなる。 ブルージェイズにとっては、5年総額8000万ドル（約128億円）で獲得した西武平良海馬投手（27）に続いて今オフ2人目のFA補強となった。

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MLB公式サイトによると引き続き外野手の補強を目指しており、カブスからFAとなった鈴木誠也外野手（32）は依然としてチームにフィットすると指摘している。 バハマ出身のチザムは15年にダイヤモンドバックスと海外FA選手として契約し、19年に先発右腕ザック・ゲーレンとのトレードでマーリンズ移籍。20年にデビューし、22年にはオールスターのファン投票でスタメン二塁手に選出された。 24年7月にヤンキースにトレードで移籍し、昨季は自己最多31本塁打、31盗塁、OPS.813を記録して2度目のオールスター選出。