ジャズ喫茶で勉強しながら歌う生活

ジャズ喫茶といえばジャズのレコードを聴きながら静かにコーヒーを楽しむイメージがありますが、当時は広い店内にステージが作られ、バックバンドの生演奏でテンポのいいロカビリーを聴いてもらうのが主流。都内には「銀座ACB（アシベ）」や同じく銀座に「美松」、池袋の「ドラム」に「新宿ACB」など、それぞれ特色のあるジャズ喫茶があり。ジャズ喫茶はお客さんとの距離が近い。そのためか歌手やバンドにそれぞれ熱烈なファンがいて、ひいきの人が出演するお店に必ずついていくんです。いわば「追っかけ」ですね。ステージが始まると、女性のお客さんなんか「キャーッ！」とか、もうにぎやかなわけです。現在のライブハウスのような雰囲気でした。ジャズ喫茶のステージに上がれば、歌うだけでなく、演奏の合間には間を持たせなければならない。台本はないから、とにかく全部自分で考えてやらないといけない。話す内容とかしゃべり方とか、とても勉強になりました。近いからお客さんの反応が肌感覚で分かるんです。当時、僕と一緒に回ってくれたバンドは「ブルー・コメッツ」です。後にグループサウンズ（GS）の代表バンドとなり、名曲「ブルー・シャトウ」で日本レコード大賞を受賞されましたが、そのころはまだそんなに有名ではありませんでした。人気絶頂だったGS時代のメンバーはほとんどおらず、学校の先生みたいな堅実そうな方がピアノを弾いていたり、ご年配の方がベースを演奏したりと、いかにも演奏のプロといったグループでした。中心人物は鹿内孝さんで、この方が結構厳しかった。お前さんね、歌を歌うんだったら、ギターのコードぐらいは覚えておきなよ。自分で弾きながら歌うこともあるんだから。その言葉で、ジャズ喫茶の楽屋でギターの練習をするようになったんです。鹿内さんの高校の同級生に、後にバーニングプロダクションの社長になられた周防郁雄さんと、同じく芸能事務所「ケイダッシュ」を立ち上げた川村龍夫さんがおられた。川村さんはブルー・コメッツのメンバーのところへ、ちょくちょく遊びに来ていたんですが、いつの間にかこの世界に入っておられたんですよね。マネジャーに連れられて新宿ACBに行き、初めてお客さんの前で歌いました。無事、歌い終えてステージから下りたら、女の子が寄ってきて「サインしてください」って。もうびっくりでしたよ。サインなんてどうしたらいいんだろう、と。とりあえず名前だけ書いて、握手して。初ステージにはそんな思い出があります。

ジャズ喫茶といえばジャズのレコードを聴きながら静かにコーヒーを楽しむイメージがありますが、当時は広い店内にステージが作られ、バックバンドの生演奏でテンポのいいロカビリーを聴いてもらうのが主流。

都内には「銀座ACB（アシベ）」や同じく銀座に「美松」、池袋の「ドラム」に「新宿ACB」など、それぞれ特色のあるジャズ喫茶があり。 ジャズ喫茶はお客さんとの距離が近い。 そのためか歌手やバンドにそれぞれ熱烈なファンがいて、ひいきの人が出演するお店に必ずついていくんです。 いわば「追っかけ」ですね。

ステージが始まると、女性のお客さんなんか「キャーッ！ 」とか、もうにぎやかなわけです。 現在のライブハウスのような雰囲気でした。 ジャズ喫茶のステージに上がれば、歌うだけでなく、演奏の合間には間を持たせなければならない。

台本はないから、とにかく全部自分で考えてやらないといけない。 話す内容とかしゃべり方とか、とても勉強になりました。 近いからお客さんの反応が肌感覚で分かるんです。 当時、僕と一緒に回ってくれたバンドは「ブルー・コメッツ」です。

後にグループサウンズ（GS）の代表バンドとなり、名曲「ブルー・シャトウ」で日本レコード大賞を受賞されましたが、そのころはまだそんなに有名ではありませんでした。 人気絶頂だったGS時代のメンバーはほとんどおらず、学校の先生みたいな堅実そうな方がピアノを弾いていたり、ご年配の方がベースを演奏したりと、いかにも演奏のプロといったグループでした。 中心人物は鹿内孝さんで、この方が結構厳しかった。 お前さんね、歌を歌うんだったら、ギターのコードぐらいは覚えておきなよ。

自分で弾きながら歌うこともあるんだから。 その言葉で、ジャズ喫茶の楽屋でギターの練習をするようになったんです。 鹿内さんの高校の同級生に、後にバーニングプロダクションの社長になられた周防郁雄さんと、同じく芸能事務所「ケイダッシュ」を立ち上げた川村龍夫さんがおられた。 川村さんはブルー・コメッツのメンバーのところへ、ちょくちょく遊びに来ていたんですが、いつの間にかこの世界に入っておられたんですよね。

マネジャーに連れられて新宿ACBに行き、初めてお客さんの前で歌いました。 無事、歌い終えてステージから下りたら、女の子が寄ってきて「サインしてください」って。 もうびっくりでしたよ。 サインなんてどうしたらいいんだろう、と。 とりあえず名前だけ書いて、握手して。 初ステージにはそんな思い出があります





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Jazz Livehouse Band Fan Learning Performance Stage Practice Recording

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