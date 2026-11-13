ジャイアンツ植松泰良コーチが来季一塁ベースコーチに就任

ジャイアンツの植松泰良コーチが来季、一塁ベースコーチに任命された。メジャーでの指導経験を基に盗塁数を増加させ、チームの再建と基本重視の野球徹底を目指す新体制の概要。

読売 ジャイアンツ は来季のコーチ人事を発表し、 植松泰良 クオリティーコントロールコーチ（43）が 一塁ベースコーチ に就任すると発表した。植松氏は過去に日本人初のフルタイムコーチとして活躍した実績があり、今後は初めてグラウンド上で直接指揮を執る立場として、チームの再建に尽力することが決まった。

植松氏はこれまでに日本国内でもメジャーリーグでもプロ経験のない指導者だが、今季は臨時の代役として7試合で一塁ベースコーチを務めた経験がある。この実績を基に、来季は常時一塁のコーチボックスに立ち、選手の盗塁を支援する役割を担うことになる。

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植松泰良氏は自身の意気込みについて、良い緊張感を持って取り組む考えを示している。今季のジャイアンツの盗塁数は88個で、メジャーリーグ全体では22位だった。これは178個を記録したワシントン・ナショナルズの半分以下であり、課題となっている領域である。

植松泰良氏による走塁強化メカニズム

植松氏は走塁強化の核心として、準備の不完全さが問題だったと分析する。重要な局面で選手が走れるようにするため、情報活用による準備の徹底が不可欠だと強調している。具体的な手法として、相手投手の傾向や変化球を投げるタイミングなどを1球ごとにアドバイスしていく方針である。

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このアプローチは、足の速い選手だけでなく、平均的なスピードを持つ選手でも走れる環境を作ることを目的としている。植松氏は情報に基づく詳細なアドバイスによって、チーム全体の走力底上げを図る考えだ。

メジャー流基本重視とチームの立場

近年のメジャーリーグでは、ミルウォーキー・ブルワーズのような初の世界一奪取チームの影響もあり、バントや走塁などきめ細かい野球への回帰が進んでいる。植松氏はこの傾向を受け、1点を奪うプロセスにおいて走塁が最も重要だと位置づけている。打撃だけに頼るスタイルでは勝利に繋がらないと警鐘を鳴らす。

植松泰良クオリティーコントロールコーチは、あらためて野球の基本の重要性を主眼に置くスタンスを明確にした。この新たな挑戦は、来季より一塁コーチボックスから始まる予定で、日本の野球界にもメジャー流の細かい守備・走塁ノウハウが展開されることが期待されている。

再建への影響と今後のスケジュール

この人事変更は、ジャイアンツの来季シーズンに向けた体制整備の重要な一環である。植松氏の専門知識が、選手たちの戦術理解と実践的な走塁スキル向上に直結する可能性がある。チームは88個という過去からの改善を目標に掲げ、毎試合ごとのデータ分析を活用した指導で成果を出していく。

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来季に向けて、植松氏は情報に基づく詳細なアドバイスにより、選手たちの潜在的な走力を引き出す役割を果たす。この取り組みが成功すれば、チームの得点力向上と勝利数増加に貢献する可能性があり、ファンからの注目度も高まっている。