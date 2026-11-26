YouTuberのジモンが、過去にPRで出演した京都のうなぎ店で中国産を国産と誤認させていた事件について、自身が天然うなぎを好むことを明らかにし、批判されたことへの心境や五感で味を感じるという持論を語った。

ジモン は今回「【バカ舌なのか？ 】日本の天然 うなぎ を食べながら、あの出来事で ジモン がショックを受けたことを正直に告白」と題し、静岡の うなぎ 店で天然 うなぎ を食べる動画を公開。 冒頭から「ウソをついちゃダメ。

ウソをつくと、すべてのことがウソになる」と思わせぶりに言及した。 前菜を楽しみつつ、うなぎが焼けるのを見守っていたジモンは「うなぎでプチ炎上しちゃったからさ、困ったよ」と自虐的に切り出し、以前にYouTubeでPR動画として紹介した京都のうなぎ店で先月、中国産ウナギを国産と誤認させる表示をして販売したとして、経営者が逮捕されていた事件について触れた。 当該動画は削除されているが、事件後に寄せられた反響も紹介し「『ジモンは味がわかんねえ』とかさ、『中国産もわかんねえのか』とか書いた人、いっぱいいたけど、いや俺、天然ものしか食わないから。

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仕事で行っただけだから、って話はしたんだけど」とPR案件であったことをあらためて説明。