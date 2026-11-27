ジムニー／ジムニーシエラ／ジムニーノマドで音楽をもっと楽しみたいと思ったことはないだろうか。そんなオーナーに注目してほしいのがBEWITHの専用スピーカーセットだ。大がかりな加工を必要とせず、純正オーディオの音質をグレードアップできる注目のアイテムだ。

通常であればスピーカーの組み合わせや取り付けパーツの選択など、 カーオーディオ の知識が必要になる部分だが「Pt. SJ74e/4」はあらかじめジムニーに合わせて最適化されている。

難しい製品選びや複雑なシステム構成を考える必要がないため、初めてカーオーディオのカスタムにチャレンジするオーナーにも導入しやすい。

Advertisement

「Pt. SJ74e」のドアスピーカーは10cm口径と小ぶりのサイズのため、しっかりとした低音再生にはサブウーファーの使用が推奨されている。 BEWITHが用意したジムニーシエラのデモカーには「Pt. SJ74e/4」に加え、サブウーファーとDSPアンプが取り付けられていた。