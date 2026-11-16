ジェームズ・トラッフォードを絶賛、タイラー氏が新著出版に合わせて語る

タイラー氏が新著『Tales from the Gantry』の出版に合わせ、イングランド代表で存在感を示したジェームズ・トラッフォードを高く評価した。正GKのジョーダン・ピックフォードへの挑戦や、次のEUROへの期待にも言及している。

サッカー解説者の タイラー氏 が、新著『Tales from the Gantry: Letters from a Lifetime in Football』の出版に合わせて英紙『スカイ・スポーツ』の取材に応じ、 イングランド代表 の好パフォーマンスと ジェームズ・トラッフォード の活躍を称賛した。新著は月曜日に出版された。 タイラー氏 は、 スペイン代表 を相手にした イングランド代表 の試合について、特に重要な場面での内容を高く評価している。

タイラー氏によると、イングランドは1時間にわたってほぼ完璧な試合運びを見せた。その後は相手が11人対10人の状況になったことで、試合は予想どおりの展開になったという。一方で、タイラー氏は、いつもそうした展開になるとは限らないと強調した。スペインは、イングランドが対処しなければならない重要な課題をいくつか突きつけたとも述べている。

Also read 池上季実子「太陽を盗んだ男」から「陽暉楼」まで、ヌードも辞さぬ女優魂と監督のこだわり（1/2ページ）

ジェームズ・トラッフォードが示した正GKへの candidacy

タイラー氏は、ジェームズ・トラッフォードが正GKのジョーダン・ピックフォードに代わる候補として名乗りを上げた試合になるという見方を示した。タイラー氏はオールド・トラッフォードの話題にはよく触れてきたとしたうえで、今は若いトラッフォードについて語るべき時だと主張した。

タイラー氏は、ジェームズ・トラッフォードがすぐにピックフォードの座を奪うかは分からないと慎重な姿勢を示した。そのうえで、イングランド代表の正GKを務める力があることは、今回の試合で証明したと評価している。タイラー氏によれば、彼がいなければイングランドはこの試合に勝てなかったという。

Advertisement

タイラー氏はさらに、ピックフォードのキャリアも年齢差を考えればいずれ変化していくと分析した。ピックフォードが衰えて終わるとは考えていないとしながらも、強力なライバルが現れたことは本人も認識するだろうと述べた。タイラー氏は、自分の時代を過ごしていると、誰かが現れて座を譲るよう求めてくるものだと、キャリアの移り変わりを例えて語った。

イングランドの優勝争いとネーションズリーグへの期待

タイラー氏は、イングランド代表には優勝できる力があるように見えると述べ、ネーションズリーグを制してほしいという強い期待を示した。タイラー氏はネーションズリーグを大会として高く評価しており、忘れられがちだが、イングランドは第1回大会で3位に入っていたと指摘した。

タイラー氏は前半の内容について、世界のどの代表チームもあのようなプレーには対応できなかったのではないかと語った。現代サッカーではプレスが重要とされる中で、世界王者を徹底的に圧倒した最高水準のプレーだったと評価している。ただし、試合後半の展開もあったため、前半の内容だけで勝利できたわけではないとも述べた。確実に勝つためには、ジェームズ・トラッフォードのような選手の存在など、ほかの要素も必要だったという。

タイラー氏は、今のイングランドにとって胸が躍る時期だと話した。すべての大会に勝つことはできないとしながらも、一つ勝てれば嬉しいものだと語り、イングランドが何かを勝ち取るチームだと確信していると述べた。次のEUROは地元で開催されるため、イングランドにとって絶好の機会になるとも指摘している。

Advertisement

次のEUROに向けたイングランドの課題

タイラー氏が次に注目するのは、地元で迎える次のEUROでの戦いである。タイラー氏はイングランドが大会で結果を残せるチームだと評価しており、その中でジェームズ・トラッフォードとジョーダン・ピックフォードが正GKの座を争う構図が注目を集めることになりそうだ。

今回の新著出版と合わせたタイラー氏の発言は、イングランド代表の正GKをめぐる議論や、ネーションズリーグとEUROに向けた期待を改めて浮き彫りにした。タイラー氏は、ジェームズ・トラッフォードの台頭がチーム全体の競争を活性化させると見ており、今後の代表戦でのパフォーマンスに注目が集まる。