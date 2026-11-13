ジェーン・スー氏、バタースイーツ「Butter Butler」10周年を祝す

バタースイーツ専門店「Butter Butler」が新宿で1号店を開店し、本年でブランド誕生から10周年を迎えた。ゲストにジェーン・スー氏を迎え、手土産文化とブランドの魅力を語る。

バタースイーツ 専門店「 Butter Butler （バターバトラー）」は、新宿に第1号店をオープンさせ、本年をもってブランド誕生から10周年という大きな節目を迎えた。

同店は1973年に東京で生まれ、コラムニスト、ラジオパーソナリティ、作詞家として幅広く活躍するジェーン・スー氏をゲストに迎え、特別コンテンツを公開している。

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新宿1号店の開店と10周年の意義

バターを主役としたバタースイーツをコンセプトとする「Butter Butler」は、新宿に第1号店をOPENさせたことが創業の始まりである。

皆様の応援のおかげで、本年をもちましてブランド誕生10周年という大きな節目を迎えることができた。

この10年間、顧客はお腹も心も満たされるコンテンツをたっぷり享受してきたとされる。

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ジェーン・スー氏が語る手土産の文化

特別イベントでは、ジェーン・スー氏が『もらってうれしい手土産とは？』と題して登壇し、バターバトラーの魅力について語った。

ジェーン・スー氏は1973年、東京生まれのコラムニスト、ラジオパーソナリティ、作詞家である。

同氏はTBSラジオ「ジェーン・スー 生活は踊る」や、ポッドキャスト番組「ジェーン・スーと堀井美香の『OVER THE SUN』」、「となりの雑談」のパーソナリティとして活躍中である。

受賞歴と著書の多岐にわたる活躍

ジェーン・スー氏は、著書『貴様いつまで女子でいるつもりだ問題』（幻冬舎文庫）で第31回講談社エッセイ賞を受賞している。

この受賞は、その執筆活動が単なるエッセイにとどまらず、社会的な話題を喚起する高い水準にあることを示している。

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その他の著書には『介護未満の父に起きたこと』（新潮文庫）、『おつかれ、今日の私。』（マガジンハウス）、『ねえ、ろうそく多すぎて誕生日ケーキ燃えてるんだけど』（光文社）など多数が挙げられる。

ブランド10周年の次に待つ未来の展開

10周年記念JOURNALNEWoMan新宿における今回のイベントは、単なる記念行事ではなく、顧客との深い絆を確認する機会となった。

ジェーン・スー氏のような文化的アイコンをゲストに招くことで、バタースイーツを通じての心の豊かさを再定義している。

今後は、この10年間の実績を基盤として、さらに多様化する消費者のニーズに応えるコンテンツの開発が期待される。

新宿店を皮切りに展開されたこのブランドは、10周年を過ぎてもなお、新しい顧客層の開拓と既存顧客のロイヤルティ向上に注力していく。

バターというシンプルな素材を極限まで追求してきた歴史は、次なる10年に向けての重要な財産となる。