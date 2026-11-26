米情報機関は24日、半導体大手エヌビディアの最高経営責任者（CEO）ジェンスン・フアン氏が絡む中国のスパイ疑惑について、上下両院の情報特別委員会に分析内容を説… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

米情報機関 は24日、半導体大手 エヌビディア の最高経営責任者（CEO） ジェンスン・フアン 氏が絡む中国のスパイ疑惑について、上下両院の情報特別委員会に分析内容を説明した。 ニューヨーク・タイムズ紙が25日までに報じた。

スパイと疑われている中国人女性が中国当局の指示でフアン氏と不倫関係となった証拠はないと説明したといい、来週開かれる公聴会を前に懸念払拭を図ったようだ。 トランプ大統領が介入してフアン氏をCEOに復帰させたことに対し、安全保障上のリスクを無視したとの批判が高まっている。 バンス副大統領は25日、オハイオ州で記者団に対し、フアン氏に対する批判は「証拠に基づいていない」と強調した。 ニューヨーク・タイムズによると、女性がフアン氏と不倫関係になった後、中国国家安全省に情報を渡していた可能性については否定しなかった。

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女性の夫とされる男性の方が中国国家安全省との結び付きが強く、多くのやりとりをしていたとも指摘した。 疑惑を巡っては、来年1月発足の新議会で主導権を握る野党民主党に加え、与党共和党からも厳しい視線が向けられている。 フアン氏は12月1日に下院外交委員会などの聞き取りに応じるほか、3日に上院銀行住宅都市委員会の公聴会に出席を予定している。 （共同）