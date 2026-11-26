NVIDIAのCEOに復帰したジェンスン・フアンは、社内規定に違反したことを認める一方、取締役会の判断の正当性を主張した。従業員への接し方や後継者計画にも言及したが、社内には依然として復帰への懸念が残る。

フアンは社員に対し、「毎日1時間半」の心理カウンセリングを受けており、それが「とても助けになっています」と語った。 さらに、「個人として極めて深刻な過ちを犯しました。 家族を傷つけ、妻を傷つけました」と付け加えた。

フアンは、会社の利益に反すると知りながら決断を下したことは一度もないと主張した。 一方で、不倫をめぐる問題を指しているとみられる「この件に限っては」、家族を傷つけるとわかっていた事実を打ち明ける「勇気」がなかったと認めた。

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「わたしは週末を通して取締役会のメンバーと時間を過ごしました。 取締役会はもちろん、事実関係を確認しながら慎重に検討を重ねていました」とフアンは語った。