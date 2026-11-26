サム・アルトマンやスティーブ・ジョブズに続き、エヌビディアのジェンスン・フアンも、自ら創業した企業の経営トップの座を追われながらも、返り咲きを果たした数少ない創業者の仲間入りをしました。

1985年、アップルのパソコン「マッキントッシュ」の販売が低迷する中、経営戦略をめぐる権力争いの末、当時のCEOだったジョン・スカリー（John Sculley）とアップルの取締役会は、ジョブズから経営の実権を奪った。

ジョブズは会長職にとどまったものの、間もなく辞任してアップルを去り、コンピューター企業のネクスト（NeXT）を創業した。 それから10年以上が経ち、今度はアップルがジョブズに声をかけた。 アップルは1996年12月、ネクストを約4億ドル（約637億円）で買収すると発表。1997年2月に買収を完了し、ジョブズはアドバイザーとしてアップルに復帰した。 1998年に発売したカラフルなiMacは、アップルの黒字転換に貢献した。

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その後、ジョブズは同社の事業をコンピューター以外の分野にも広げ、2001年にiPod、2003年に音楽配信サービス「iTunes Music Store」を投入。 さらに2007年にはiPhone、2010年にはiPadを発表した。2006年にツイッターを共同創業したドーシーは、同社が成長する中で、取締役から経営手腕を疑問視され、2008年10月にCEOの座を追われた。 ドーシーは取締役会会長にとどまり、共同創業者のエヴァン・ウィリアムズ（Evan Williams）が後任のCEOに就任した。