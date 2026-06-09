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ジェン アトラスがSummer Game Fest 2026で発表 PROJECT: ROBOTが正式発表される

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ジェン アトラスがSummer Game Fest 2026で発表 PROJECT: ROBOTが正式発表される
ジェンアトラスSummer Game Fest 2026PROJECT: ROBOT
📆6/9/2026 8:43 AM
📰denfaminicogame
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ジェン アトラスがSummer Game Fest 2026で発表したPROJECT: ROBOTは、2024年にお披露目されていたタイトルが正式発表された。ストアページの説明によれば、本作のジャンルは「シングルプレイ・オープンワールド・アクションアドベンチャー」とのことだが、その全貌は未だ謎に包まれている。

（ジェン アトラス）が「 Summer Game Fest 2026 」にて発表された。2024年に「 PROJECT: ROBOT 」としてお披露目されていたタイトルが正式発表となったかたちだ。

発表された最新映像では、砂に覆われた世界で主人公が銃を撃ったり、巨大ロボット同士が戦ったりするシーンが印象的だった。 ストアページの説明によれば、本作のジャンルは「シングルプレイ・オープンワールド・アクションアドベンチャー」とのことだが、その全貌は未だ謎に包まれている。 では、お城とか遺跡とか、ちょっとファンタジー寄りの作品が多かったと思うんです。 せっかくgenDESIGNとして独立して──『トリコ』のディレクション自体はgenDESIGNでやっていたんですけど──まったくのゼロから作るのは、今回が初めて。

それであれば、これまでと少し毛色の違う、方向性の違うものを作りたい。 それが始めたきっかけでした。 今回はSci-Fiな世界観なので、銃が出てくるのは不自然ではない、むしろ自然なこと。 だから、特に違和感なく取り入れられました。

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ジェンアトラス Summer Game Fest 2026 PROJECT: ROBOT ゲーム Unreal Engine

 

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