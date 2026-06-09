ジェン アトラスがSummer Game Fest 2026で発表 PROJECT: ROBOTが正式発表される

ジェン アトラスがSummer Game Fest 2026で発表したPROJECT: ROBOTは、2024年にお披露目されていたタイトルが正式発表された。ストアページの説明によれば、本作のジャンルは「シングルプレイ・オープンワールド・アクションアドベンチャー」とのことだが、その全貌は未だ謎に包まれている。

（ジェン アトラス）が「 Summer Game Fest 2026 」にて発表された。2024年に「 PROJECT: ROBOT 」としてお披露目されていたタイトルが正式発表となったかたちだ。

発表された最新映像では、砂に覆われた世界で主人公が銃を撃ったり、巨大ロボット同士が戦ったりするシーンが印象的だった。 ストアページの説明によれば、本作のジャンルは「シングルプレイ・オープンワールド・アクションアドベンチャー」とのことだが、その全貌は未だ謎に包まれている。 では、お城とか遺跡とか、ちょっとファンタジー寄りの作品が多かったと思うんです。 せっかくgenDESIGNとして独立して──『トリコ』のディレクション自体はgenDESIGNでやっていたんですけど──まったくのゼロから作るのは、今回が初めて。

それであれば、これまでと少し毛色の違う、方向性の違うものを作りたい。 それが始めたきっかけでした。 今回はSci-Fiな世界観なので、銃が出てくるのは不自然ではない、むしろ自然なこと。 だから、特に違和感なく取り入れられました。

『夜廻』スタッフの新作『ほの暮しの庭』描き下ろしイラスト・公式イラストを使用した店舗購入特典の情報が公開。

「ミニタオル」や「Tシャツ」「アクリルスタンド」など、全20店舗でさまざまな特製グッズを用意『ソニック』史上初、インディーにライセンスアウト。 相手はシリーズ800万本ヒットの『PICO PARK』だった──ピコパークのクリエイターが手がける『SONIC PICO PARK』誕生秘話【Summer Game Fest 2026】【田中圭一：若ゲのいたり】ゲーム開発統合環境「Unreal Engine」最新バージョンで、開発環境はどう変わる？ ゲーム業界向けソリューションイベント「GTMF2019」に行って、より理解を深めよう【PR





denfaminicogame / 🏆 14. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ジェンアトラス Summer Game Fest 2026 PROJECT: ROBOT ゲーム Unreal Engine

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

創世，巨神，地図，第1頸椎――「gen ATLAS」という名に込められた意味を探る。genDESIGN新作について上田文人氏に聞いたSummer Game Fest 2026で正式発表された，genDESIGNの新作「gen ATLAS」のタイトルにはどのような意味が込められ，どのような体験を生むのか。上田文人氏に直接話を聞いた…

Read more »

デンマークのストップモーション作家と詩人が生み出す「Out of Words」，幼なじみの仲良し男女の切ない恋の物語を描くCo-op専用ADVSummer Game FestのEpic Gamesブースに，Co-op専用ADV「Out of Words」のデモが展示されていたので，開発者のヨハン・エッティンガー氏に話を聞きながらプレイして…

Read more »

「SONIC PICO PARK」発表。「PICO PARK」と「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」シリーズのコラボ作品セガは本日配信された「Summer Game Fest 2026」にて，「SONIC PICO PARK」を発表した。本作は，最大8人の協力プレイに対応するアクションパズル「PICO PARK」と「…

Read more »

「ソニックレーシング クロスワールド」2年目の展開を発表。「ゴジラ」「エヴァンゲリオン」との新規コラボも明らかにセガは本日（2026年6月6日）配信された「Summer Game Fest 2026」にて，「ソニックレーシング クロスワールド」の2年目（Year 2）の展開を発表し，「ゴジラ」「エヴァンゲリオ…

Read more »

【個別指導塾『森塾』×長浜広奈】現役高校生タレント“おひなさま”出演の「TGC teen 2026 Summer supported by PROF」チケットが当たる、タイアップキャンペーンを開始！株式会社スプリックスのプレスリリース（2026年6月9日 13時00分）【個別指導塾『森塾』×長浜広奈】現役高校生タレント“おひなさま”出演の「TGC teen 2026 Summer supported by PROF」チケットが当たる、タイアップキャンペーンを開始！

Read more »

【クロスホテル京都】京の地域食材×サステナブル・シーフードの夏メニュー「KIHARU de Summer 2026」6月20日（土）より提供オリックス・ホテルマネジメント株式会社のプレスリリース（2026年6月9日 14時00分）【クロスホテル京都】京の地域食材×サステナブル・シーフードの夏メニュー「KIHARU de Summer 2026」6月20日（土）より提供

Read more »