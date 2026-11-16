ジェンスン・フアンNvidia CEO辞任と業界の反応

Nvidia創設者ジェンスン・フアン氏の不倫スキャンダルに伴うCEO辞任を受け、元部下らからの支持表明と業界への影響、オープンソース支援への期待を報じる。

Nvidia の創業者兼最高経営責任者（CEO）である ジェンスン・フアン 氏が、12日付で辞任したことは企業スキャンダルとして受け止められている。しかし、シリコンバレーで働いていたかつての部下や同僚の多くは、軒並みフアン氏への支持を表明し、「伝説的な人物」として称賛の声を送っている。

不倫スキャンダルによる急激な辞任の経緯

フアン氏は、少なくとも部下1人を含む複数の不倫関係が報じられたことをきっかけに辞任に至った。これ以前にも、別の女性との不倫関係が報じられ、その女性が米当局から「中国の諜報活動に関与している可能性がある人物」と指摘されたことで、厳しい状況を強いられていた。

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フアン氏はNvidiaのブランドにとって極めて重要な存在であり、トレードマークである黒のレザージャケット姿はマーケティング素材としても活用されてきた。年次カンファレンス「GTC」では、人工知能（AI）技術を用いたホログラムとして登場することもあるほどの影響力を持つ。

元部下たちによる称賛と組織への影響

Nvidiaは離職率が低く、フラットな組織構造を持つことで知られている。フアン氏は50人以上の部下を直接統括し、どんな時間帯でもメッセージに返信するなど、従業員から深い忠誠心を集めていた。その退任を受け、現職およびかつての従業員たちはソーシャルメディア上で同氏を称える投稿を行った。

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インターンからキャリアをスタートさせ、現在はディレクター兼ディスティングイッシュト・サイエンティストを務めるエドワード・リュー氏は、Xへの投稿で「胸が張り裂けるような日だ」と述べ、フアン氏を「第一原理から考えること（ファースト・プリンシプル思考）」を教えてくれたインスピレーションを与えるリーダーだと称賛した。

エンジニアのフェイ・ペン氏はさらに踏み込み、フアン氏の退任は「Nvidiaの魂を殺してしまった」と記した。このように、多くの元従業員がフアン氏の人格的魅力とリーダーシップに対して深い敬愛を示している。

退任の正当性への疑問と業界の懸念

シニア・リサーチ・サイエンティストのギャビン・ウーレリー氏は、今回の退任劇の背後に別の意図があるのではないかと疑念を呈する。ウーレリー氏はXへの投稿で、すべての事実が明らかになる前に、あまりにも急激にフアン氏の追放（退任）が決まったように感じると述べた。

「誰であれ、公正な審理を受ける権利がある。彼（フアン氏）が過ちを犯した可能性はあるが、それが悪意によるものだったのかは定かではない。いずれにせよ、我々は判断を下す前にすべての真実を知るべきだ」とウーレリー氏は強調した。

Nvidiaという企業の枠を超えて、フアン氏の影響力はテクノロジー業界全体に及んでいた。急成長するAI業界の「中央銀行」と呼ばれることもある同社は、AI技術を支えるハードウェアを供給するだけでなく、投資やパートナーシップを通じて業界の大部分に資金を投じてきた。

しかし、こうした動きは「循環ファイナンス」ではないかという批判や懸念を招くことにもなった。つまりNvidiaが自社の成長を後押しする企業に投資し、それらの企業がその資金を使ってNvidiaの製品を購入するという構図だ。

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オープンソース支援への期待と後継への展望

Exolabsの創業者であるアレックス・チーマ氏は、フアン氏が長年にわたりオープンソース技術（誰でも自由に調査、修正、配布が可能な、公開されたソースコードに基づくソフトウェアやハードウェア）を支持し、推進してきたことを指摘した。なお、「チャットGPT」や「クロード」といった主要なAIモデルの多くは、クローズドソース（非公開）のシステム上で動作している。

「ジェンスンは唯一無二の存在であり、代わりなどいない。だがNvidiaには今後も、オープンソースAIやローカルAIを積極的に支援し、突飛なアイデアを持つ小さなスタートアップ企業に賭け続けてほしい」とチーマ氏は語った。

フアン氏は、シリコンバレーやベンチャーキャピタル界の有力者たちからも支持を得ていた。その中には、長年の友人でありビジネスパートナーでもあるイーロン・マスク氏も含まれている。

フアン氏が追放される以前から、X上で他のユーザーから「フアン氏を雇ってほしい」と請われた際、マスク氏はそうなれば「光栄なことだ」と投稿していた。セコイア・キャピタルのショーン・マグワイア氏のように、フアン氏の行動を「愚かな過ち」「米国にとって有害」と批判してきた人々でさえ、その評価にはしばしば称賛の念がにじみ出る。

マグワイア氏はXにこう綴った。「彼（フアン氏）は不貞という大きな過ちを犯した。これは彼の家族にとっても、Nvidiaにとっても悲劇的なことだ。しかし同時に、彼の不在は途方もない喪失感をもたらすだろう。技術に精通し、攻めの姿勢を持つ創業者兼CEOを失うとはそういうことだ」