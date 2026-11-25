お笑いコンビ・ジェラードン（アタック西本、かみちぃ）が25日、横浜・クイーンズスクエアで行われた「ちびぐるみクリスマスツリー」ギネス世界記録認定チャレンジに登場した。

お笑いコンビ・ジェラードン（アタック西本、かみちぃ）が25日、横浜・クイーンズスクエアで行われた「ちびぐるみクリスマスツリー」ギネス世界記録認定チャレンジに登場した。 イベントで「今年中にやっておきたいこと」を問われたかみちぃは「『キングオブコント』を優勝したっていうのがあって、今年に関してはやり切ったという気分です。

達成感に満ち溢れている」と、改めて優勝の喜びを噛みしめる。 一方の西本は「奥さんとお小遣いの交渉をしたい」といい、「お小遣いもらってる人たちからしたら『なんだそれ』って思われちゃうかもしれないんですけど、今20万円もらっているんです」と告白。

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「結構もらってるよねっていう空気になっちゃうんですけど、それだけもらってるってことは、給料もそれだけもらっている」と赤裸々に明かした。 イベントには、俳優・タレントの本田望結も登場。 会場には、BANDAI SPIRITSが展開するぬいぐるみブランド「ちびぐるみ」が飾り付けられた高さ約4mのクリスマスツリーが設置。 イベントでは、「クリスマスツリーに飾られたぬいぐるみの最多数」のギネス世界記録に挑戦した。

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ジェラードンと本田がツリーの最後の「ちびぐるみ」を飾り付け、“1038体”でギネス世界記録に認定された。