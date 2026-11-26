5億ドルの資金を調達したスタートアップFlourishは、神経細胞を顕微鏡で観察することで、まったく新しいAIを生み出そうとしている。

Flourishは、今日のAIが直面している最も困難なふたつの問題、すなわち「エネルギー効率」と「継続的な自律学習」の根本的な解決を目指すニューロAIのスタートアップです。 わたしたちは、計算能力、学習効率、そして消費電力のすべての面で人間の脳に匹敵する、世界初の合成知能（synthetic intelligence）システム「Cortex AI」を開発しています。

「『英語を身に付けるには、これまでに書かれたすべての本を20回以上読まなければならない』という考え方には、何か根本的な誤りがあります」とリアドンは言う。 「人間の赤ん坊は、20万語程度の発話を聞くだけで英語を身に付けるのですから」企画書には曖昧な部分もあったが、ジェフ・ベゾスは気にしなかった。 ウィリアムズが作成した2ページの書類を読み終えると、5,000万ドル（約81億円）を投じたのだ。 そのほかにも、Lux Capital、Google Ventures、Catalio Capital Managementなどが出資した。

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ベゾスはその後、当初の出資額をほぼ2倍に増やし「頼まれれば、もっと出資していただろう」とリアドンに語ったという。18人きょうだいのひとりとして労働者階級の家庭に生まれたリアドンは、15歳でニューハンプシャー大学を中退した。 そこから、常識はずれとも言える経歴が始まる。10代でプログラミングの達人となり、マイクロソフトに入社して最初のウェブブラウザーの開発に携わった。 その後、無線通信技術の会社を立ち上げて売却し、今度はコロンビア大学で古典学の学位を取得する。