ジェズスはブリュニス古軍代表と欧州リーグで大活躍したが、現在はイングランドプレミアリーグのアーセナルでプレーし、リーグ優勝を果たした。今季はまだ決定的な離任の発表はされておらず、現在はチームに所属しているようです。

実力者である彼には ブラジル や海外クラブから関心が集まるが、ジェズスはヨーロッパを去る日が来れば行き先は一つと明言する。 パルメイラスとの絆はプロとしてだけでなく、 2017年のイングランド移籍以来、途切れない個人的な絆だ。

"未来は神のみぞ知る。 パルメイラスは私が愛するクラブであり、熱狂的なファンでもある。 ブラジルに戻るならパルメイラス一択だ"とジェズスは語った。 この言葉は、10代のスターとしてチームをタイトルへ導いた彼を記憶するアルヴィヴェルデのサポーターを喜ばせるだろう。

ジェズスは2015年3月にパルメイラスでデビューし、すぐにチームの宝となった。 在籍は短かったが、その年コパ・ド・ブラジルを制し、2016年には22年ぶりのブラジレイロン優勝をもたらした。 その優勝は22年ぶりのクラブ待望のタイトルだった。 現在アーセナルでプレーする彼は、同クラブにも20年ぶりのリーグ制覇をもたらした。

その後はマンチェスター・シティに移籍し、プレミアリーグで最もタイトルを獲得したブラジル人選手の1人となった。 シティでの4回、アーセナルでの1回を含め、通算5回のリーグ優勝を達成。 これはフェルナンジーニョと並んでエデルソン（6回）に次ぐ記録だ。 今季は26試合5得点と得点力が落ちたが、実績は確かなものがある。 離任発表ではまだ来ていない





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