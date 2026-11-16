ジェズス監督がロナウド母の批判に「母親は母親だ」と回应

ポルトガル代表のジェズス監督が、クリスティアーノ・ロナウド母ドロレス・アヴェイロ氏の挑発的発言に対し、理解を示しつつ指揮官としての立場を維持した経緯を報じる。

ポルトガル代表 の ジョルジェ・ジェズス 監督は、レジェンド選手 クリスティアーノ・ロナウド の母である ドロレス・アヴェイロ 氏が率いた批判的な発言に対し、直接的な対立を避け、理解を示す姿勢を明らかにした。この対応は、ポルトガルがデンマークに大敗した直後の月曜日、記者会見で行われたものである。

ジェズス監督はRTPのインタビューに対し、「今度はクリスティアーノ・ロナウドの母親に答えなければならないのか」と問いかけつつも、感情的な応酬よりも事態の収拾を図る意向を示した。彼は72歳という経験豊富な指揮官の視点から、アヴェイロ氏への敬意を表明し、その発言の背景にある動機を擁護するかのようなコメントを残した。

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母親の心情と指揮官の対応

監督はアヴェイロ氏について、「私がとても尊敬している方だ」と称賛し、彼女の行動に対して何ら怒りや敵意を抱いていないことを強調した。ジェズス監督は「母親は母親だ。それはどうしようもない。彼女の発言は理解できる」と語り、親子の間に流れる特別な絆が、いかなる状況下でも母親を子どもを守る方向へ動かす普遍的真実であると述べた。

さらに、SportTVへのコメントでも同じ立場を繰り返した。「騒ぎになっている？ それは事実だ。だが、母親は母親だ。私は彼女を尊重するしかない」と語った。指揮官は、アヴェイロ氏が家族を育てるために多大な苦労を払い、愛情深い母親であったことを認め、彼女が息子に対する強い愛着から発した言葉は、ある意味で必然的なものだと解釈した。

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試合敗退とロナウド氏への扱いへの不満

今回のトラブルの発端は、アヴェイロ氏がスポルティングCPで開催されたイベントで行った発言にある。彼女は、息子がポルトガル代表を引退する前に、チームから「だまされた」と主張し、敗戦の結果に対して喜んでいたことを明かした。特に、ポルトガルがデンマークに1-4で惨敗した試合でのチームの崩れ方については、強い言葉で非難した。

アヴェイロ氏はまた、ロナウド氏に対して行われた最近のトリビュート（敬意表明）の対応が不十分だったと不満を表明した。彼女は、選手の功績を本当にたたえるのであれば、本人がいる場で行うべきであったと訴え、公式な場における扱いの不備を示唆した。これらの公然たる反発は、チーム内の雰囲気に対して深刻な影響を与えている。

チームの将来と指揮官の課題

ベテラン指揮官と5度のバロンドール受賞者の間には、長らくポルトガルメディアによって厳しく scrutiny されていた不和が存在していた。ロナウドの代表引退前から指摘されてきたこの関係性の緊張感は、今回のアヴェイロ氏の発言により再燃した形となっている。ジェズス監督は現在、ロナウド後の時代におけるチームの戦術的な進化に焦点を当て、新たな時代への移行を進めようとしている。

しかし、アヴェイロ家の影響力は依然として強く、代表チームに対する世間の見方を左右する大きな要素であり続けている。これほど注目度の高い人物たちが監督の指揮やチーム運営を批判し続ける中で、チームが本当に前進できるのかという疑問は消えない。指揮官は今もその問いに直面しており、次週に行われるウェールズとのUEFAネーションズリーグの試合に向けて、チームの結束と集中力を高めることが緊急の課題となっている。