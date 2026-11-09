ジェシー主演 公安調査庁ドラマ『ハボウの轍』来年1月フジテレビで放送開始

SixTONESのジェシーが来年1月からフジテレビで放送される連続ドラマ『ハボウの轍』で初主演を務めることが決定。公安調査庁の調査官を演じ、銃も逮捕権もない中で情報戦でテロを防ぐ姿が描かれる。

SixTONESの ジェシー が、来年1月から フジテレビ 系で放送される連続ドラマ『 ハボウの轍 （わだち） 公安調査官・テロを防ぐ公務員』の主演に内定した。この作品は、 ジェシー にとって同局連続ドラマでの初主演となる。放送枠は毎週火曜夜9時で、1月からスタートする予定である。主人公は法務省の外局である公安調査庁に所属する調査官・土師空也（はせ・くうや）を演じる。公安調査庁が地上波連続ドラマの題材として扱われるのは史上初という快挙である。

原作漫画と設定の詳細

本作品の原作は、漫画家ナガテユカ氏による週刊『グランドジャンプ』（集英社）連載中の『ハボウの轍～公安調査庁調査官・土師空也～』である。現在既刊6巻が刊行されている。物語の舞台は、テロ、カルト宗教、サイバー攻撃、産業スパイ、麻薬ビジネスなど日本を揺るがす国家の危機が山積した現代である。主人公たちは、人知れず国の危機と対峙する実在の組織『公安調査庁』の一員として活動する。公安警察とは異なり、銃や逮捕権を持たない彼らは、収集した「情報の力」を武器に戦う政府公認の正義の"公務員スパイ"とも呼べる存在である。全国におよそ2000人が存在するとされ、その活動内容は一切明かされず「極秘捜査」となっている。

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ヒューミントと特殊能力の描写

主要メンバーである公安調査官たちは、破壊活動防止法【※破防法】のもとでテロを未然に防ぐインテリジェンス国家機関の情報員である。ジェシー演じる土師は、国家を脅かすテロ活動の捜査を行う調査官であり、その任務はテロを看破し未然に防ぐことにある。土師が危険に際して使う武器は銃ではなく、「ヒューミント」という特殊技術である。これは人の心に入り込み必要な情報を引き出し分析する技術であり、銃を持たない公安調査庁にとって真骨頂である。土師は「人たらしのスペシャリスト」であり、ヒューミントにより七変化する見た目やキャラクターも作品の見どころの一つとなっている。また、土師は「瞬間記憶能力」を持ち、一瞬見聞きした情報を短時間保持し再現できる特殊能力を有している。

制作体制とスタッフの参加

今作の制作プロダクションには、コンテンツスタジオ・BABEL LABELが参加する。同社は『アバランチ』（2021年／カンテレ・フジテレビ）や『イクサガミ』（2025年／Netflix）、『正体』（2024年）などの話題作を手掛けている。チーフ監督は、映画『帰ってきた あぶない刑事』（2024年）や『朽ちないサクラ』（2024年）、『イグナイト -法の無法者-』（2025年／TBS）などで知られる原廣利氏が務める。BABEL LABELとフジテレビのタッグにより、映像表現への徹底したこだわりが生み出すリアリティーとエンターテインメント性が融合した新たな化学反応が期待されている。BABEL LABELとフジテレビが共同で制作に臨むこの作品は、高いクオリティが求められる。

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出演者と原作者のコメント

ジェシーは、本作で主人公・土師空也役を演じることについて喜びや驚き、不安などを語り、「少しでも多くの方が『ハボウの轍 公安調査官・テロを防ぐ公務員』を楽しめるように頑張る」と意気込みを明かした。原作を読んだ際、日本を守る公安調査庁職員の姿や人間模様に惹かれ、作品に入り込むことができたという。原作者ナガテユカ氏は、GJ編集部から約5年前に『公安調査庁を題材にした漫画を描かないか』との提案を受けたことが始まりだと振り返る。連載デビューからちょうど30年の年にドラマ化が実現したことを奇跡に近いことと感じ、関われた全ての人々へ感謝を表明している。今作を通じて、名もなき公務員たちが人知れず日本をテロから守っている現実を知ってもらう機会になればと願っている。

物語の核心と視聴への期待

物語は「テロは絶対許さない」と心に誓う主人公・土師空也とその仲間たちから構成される公安調査庁チームが、圧倒的な正義感と卓越した特殊技能を発揮し、国家を揺るがす未曾有の緊急事案と対峙する緊迫感あふれるストーリーラインとなっている。土師は普段は人当たりが柔らかく優しい性格だが、テロを防ぐためには手段を選ばない非情な面も持つ。その背景には過去に起きた悲惨な出来事が絡んでいるという。公安警察の影に隠れあまり知られていない存在である公安調査庁の姿を、このドラマで表現できればとの思いから撮影に臨む。ジェシーあふれるスター性とユーモアで主人公・土師を魅力たっぷりに演じる予定だ。毎週火曜夜9時より放送される『ハボウの轍 公安調査官・テロを防ぐ公務員』の放送開始を楽しみに待っているファンも多い。