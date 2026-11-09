ジェシーがフジテレビドラマで初主演 公安調査官役でテロ未然防備へ

SixTONESのジェシーが来年1月期に放送されるフジテレビの連続ドラマで、史上初の公安調査庁を舞台にした作品に初主演することが10日に明らかになった。

SixTONIESのメンバーである ジェシー （30）が、来年1月期に放送される予定の フジテレビ 系ドラマ「 ハボウの轍 （わだち） 公安調査官 ・テロを防ぐ公務員」で主演を務めることが10日に判明した。これは ジェシー にとって、 フジテレビ のドラマシリーズにおける初めての主演デビューとなる重要なるキャリアアップである。放送枠は毎週火曜日の午後9時とする。

公安調査庁ドラマ化は史上初

本作は、実際に存在する組織である公安調査庁を舞台とした作品であり、逮捕権も拳銃も持たない「丸腰」の公安調査官が、情報を武器として用いながらテロを未然に防ぐ様子が描かれる。地上波の連続ドラマにおいて公安調査庁を題材とするのは、テレビ放送史上初めての試みである。逮捕権を持たない公安部門とテロリストとの攻防劇は、ノンストップの「公務員スパイ」エンターテインメントとして構成されている。

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ジェシーが演じるのは、国家を脅かすテロ活動の捜査に携わる公安調査庁の調査官、土師空也（はせ・くうや）という役柄である。普段は人当たりが良く物腰も柔らかな青年のように見えるが、テロを防ぐためには手段を選ばない非情な一面も併せ持つ複雑な人物設定となっている。

ヒューミント能力と瞬間記憶

主人公の土師は、人の懐に入り込み情報を引き出す能力、「ヒューミント」にたけた「人たらし」のスペシャリストとして描かれる。任務の内容に応じて見た目やキャラクターを変える七変化も見所の一つであり、視聴者に高い臨場感を与える演出が期待されている。さらに、一瞬だけ見聞きした情報をそのまま記憶し、正確に再現できる瞬間記憶能力も備えている。

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こうした特殊な能力を持つ調査官の姿は、従来の警察ドラマとは異なる緊張感と知的な駆け引きを提供する。情報を扱う公務員という特性上、直接的な武力行使ではなく、人間観察や心理戦による解決策を探すプロセスが物語の中心をなしている。

ジェシーの率直な感想と意気込み

ジェシーは自身の出演について、「火曜日21時の枠で主演をやらせてもらえるなんて考えたこともなかったので、お話をいただいた時には喜びや驚き、不安などいろいろな感情がありました」と心境を明かした。これまでドラマや映画などの作品で、モデルとなる実在の公安調査官という役柄に直接取り組む機会は稀であり、その新鮮さが伝わってくる発言となっている。

役作りについては、「正直、何も分かっていないところからのスタートでした笑」と率直に振り返っている。原作となる資料を読み込み、日本を守るために働く職員の姿や人間模様に心を動かされたという。その一員を演じられることへの誇りを持ち、作品の世界観に入り込むことができたことを強調している。

知られざる存在のドラマ化

ジェシーは、「警察の影に隠れ、あまり知られていない存在だからこそ、このドラマで表現できたらなと思っております」と意気込みを語った。公安調査官という職業は一般社会ではその実態があまり知られていない側面があり、本作を通じてその役割と難しさを視聴者に理解してもらいたいという狙いがある。情報収集と分析によって国家の安全を守るという重要な使命を背負った公務員の姿が、新しい形のエンターテインメントとして届けられる。