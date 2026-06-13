プロボクシングの世界3階級制覇への挑戦、ジェシー・ロドリゲスがバンタム級初戦でアントニオ・バルガスに挑む。ロドリゲスはバルガスが素晴らしい試合をしてくることは分かっているとして、自身の集中力を引き締めている。

プロボクシング の 世界3階級制覇 への挑戦、 ジェシー・ロドリゲス が バンタム級 初戦で アントニオ・バルガス に挑む。 ロドリゲスはバルガスが素晴らしい試合をしてくることは分かっているとして、自身の集中力を引き締めている。

ロドリゲスは「バルガスが素晴らしい試合をしてくることは分かっている。 もし集中を欠き、彼の先のことばかり考えてしまえば、自分のやるべき仕事を果たせなくなる。 将来の話は、バルガスに勝ってからにしよう」と語った。 ロドリゲスは井上尚弥と契約を結んでいるが、勝利後のロドリゲスが井上との対戦を口にする可能性があるとされている。

ロドリゲスは「トレーナー兼マネジャーのロベルト・ガルシアから次戦の話を聞いたら、また練習に戻るだけ。 あとは陣営に任せている。 自分は誰とでも、いつでも、どこでも戦うつもりだ」と強調した。 またロドリゲスは井上の弟となるWBC世界バンタム級王者井上拓真との対戦にも前向きで「それこそが井上戦への完璧なストーリーになる。

まず弟を倒し、その後に尚弥と戦う」とも口にした。 バルガス戦とともに、勝利後のロドリゲスの発言も注目されている。 サウジアラビア総合娯楽庁トゥルキ・アラルシク長官が4団体統一スーパーバンタム級王者井上尚弥－ロドリゲス戦の27年1月実現に向けて動いている。 ロドリゲスと契約する英プロモート大手マッチルーム社のエディ・ハーン社長によると、ロドリゲスが勝てば試合後に井上との対戦を口にする可能性があるという。

ロドリゲスはバルガス戦でバンタム級初戦に挑み、世界3階級制覇への挑戦に臨む。 ロドリゲスはバルガスの試合に挑むことで、自身の強さを示すチャンスを得ることになる。 ロドリゲスはバルガスが素晴らしい試合をしてくることは分かっているとして、自身の集中力を引き締めている。 ロドリゲスは「バルガスが素晴らしい試合をしてくることは分かっている。

もし集中を欠き、彼の先のことばかり考えてしまえば、自分のやるべき仕事を果たせなくなる。 将来の話は、バルガスに勝ってからにしよう」と語った。 ロドリゲスは井上尚弥と契約を結んでいるが、勝利後のロドリゲスが井上との対戦を口にする可能性があるとされている。 ロドリゲスは「トレーナー兼マネジャーのロベルト・ガルシアから次戦の話を聞いたら、また練習に戻るだけ。

あとは陣営に任せている。 自分は誰とでも、いつでも、どこでも戦うつもりだ」と強調した。 またロドリゲスは井上の弟となるWBC世界バンタム級王者井上拓真との対戦にも前向きで「それこそが井上戦への完璧なストーリーになる。 まず弟を倒し、その後に尚弥と戦う」とも口にした。

バルガス戦とともに、勝利後のロドリゲスの発言も注目されている。 サウジアラビア総合娯楽庁トゥルキ・アラルシク長官が4団体統一スーパーバンタム級王者井上尚弥－ロドリゲス戦の27年1月実現に向けて動いている。 ロドリゲスと契約する英プロモート大手マッチルーム社のエディ・ハーン社長によると、ロドリゲスが勝てば試合後に井上との対戦を口にする可能性があるという





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