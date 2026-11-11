シーメンス・エナジー、2026年9月期純利益41億2900万ユーロで前年の2.5倍

電力設備メーカー・シーメンス・エナジーが2026年9月期の純利益を41億2900万ユーロと発表。AIデータセンター需要の拡大とガスタービン・送配電設備の需要増により業績拡大。

電力設備の巨大メーカー・シーメンス・エナジーは11日、2026年9月期の純利益が41億2900万ユーロ（約7300億円）で前年同期の約2.5倍になると発表した。主に人工知能データセンターの増設と電気自動車普及による 送配電設備 需要増が牽引したと報じられた。

業績構成と成長要因

売上高は前年同期比16％増の442億4300万ユーロとなり、受注残は18％増の1640億ユーロに達した。ガスタービン関連事業と送配電設備が顕著に伸び、風力発電事業も採算を改善した。AIデータセンター建設ラッシュがガスタービン需要を押し上げたと説明された。

Also read クラウド型IT資産管理ツール『ISM CloudOne』が「ITreview Grid Award 2026 Fall」で複数の部門にて「Leader」及び「High Performer」を受賞

クリスティアン・ブルッフ社長は記者会見で「世界の電力需要が著しく増加し、発電と送配電で巨額の投資が必要」と述べ、同社の事業計画を示した。彼は27年9月期の売上高を前期比14〜16％増、純利益を最大50億ユーロと見込むと説明した。

将来計画と投資戦略

ブルッフ氏は30年までの売上高成長率を年平均12〜14％と想定し、投資計画の拡大を示唆した。さらに、同社は8月に産業用機器部門の分社化を発表し、連結対象から外す方針を示した。

Advertisement

分社化によってガスタービンや送配電設備への投資集中を図るとともに、工場向けの産業用機器事業における相乗効果が小さいとされる課題を解消する狙いがある。株式の大半を売却することで資本構成を最適化する計画だ。

市場への影響と次のステップ

シーメンス・エナジーの業績改善は、電力インフラ投資に影響を与える可能性が高い。EV普及とAIデータセンター需要の堅調は、同社の主要製品ラインにとって長期的な成長ドライバーとなる。投資家は本年春の株式公開情報や今後の四半期決算を注視する。

企業は次期決算発表日を来年2月に予定し、業績見通しや投資計画の詳細を再開示する予定だ。市場関係者はその時点でシェア拡大や価格戦略の変更があるかどうかを注目すると予想される。