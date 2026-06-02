シーホース三河が2025-26シーズンを終了 新リーグ「B.LEAGUE PREMIER」へ向け飛躍

バスケットボールチーム・シーホース三河は、ファンフェス開催をもって2025-26シーズンの活動を終了。シーズンテーマ「BUMP!」の下、苦しい序盤から着実に成長し、レギュラーシーズン43勝・西地区2位・チャンピオンシップホーム開催を達成。天皇杯では8年ぶりの準優勝、レギュラーシーズン来場者数はクラブ史上最多の122,111名を記録し、新リーグ「B.LEAGUE PREMIER」の審査基準である平均4,000名をクリア。新たなステージでのリーグ優勝と地域愛されるクラブを目指す。

シーホース三河 は、本日開催されました「 シーホース三河 ファンフェス 2025-26 supported by AISIN」をもちまして、 2025-26シーズン のチーム活動を終了いたしました。

シーズンを通して多くのご支援・ご青援を賜りました皆さまに、クラブ一同、心より御礼申し上げます。2025-26シーズンは、「BUMP! 」をシーズンテーマに掲げ、序盤こそ苦しい展開が続きましたが、試合を重ねるごとに着実に成長を遂げ、クラブとしては、非常に手応えのあるシーズンであったと感じております。 この3年間、佐古賢一ＴＤ／ライアン・リッチマンHC体制のもとで積み上げてきた成果として、3年間でベストとなるレギュラーシーズン43勝を記録し、西地区2位でチャンピオンシップのホーム開催を実現しました。

最終的には、ベスト8の壁を越えられなかったものの、選手・スタッフに加え、シーホース三河に関わる全ての皆さまと共に掴んだクォーターファイナルで心を一つにして戦った光景は、非常に感慨深いものとなりました。 また、天皇杯においても、8年ぶりの準優勝という好成績を収めました。 私どもの予想をはるかに超える多くのファン・ブースターの皆さまが東京の代々木体育館へ応援に駆け付けていただきましたことに深く感謝申しあげます。

更に、運営面におきましても、従来の西三河地区に加え、クラブとしては初となる名古屋地区（IGアリーナ）でのホーム開催を実施し、多くの皆さまにご来場いただきました結果、クラブ史上最多となるレギュラーシーズン来場者122,111名を記録することができました。 これにより、来シーズンに開幕する「B.LEAGUE PREMIER」の審査基準である平均来場者数4,000名を達成しました。 この基準は、来シーズン以降も継続して求められますので、今後も、より多くの皆さまにご来場いただけるよう取り組んでまいります。

最後になりますが、いよいよ来シーズンから、「B.LEAGUE PREMIER」という新たなステージに入ります。 クラブといたしましても、新リーグにふさわしいチームづくりを進めるとともに、悲願のリーグ優勝、そして地域の皆さまに愛され続けるクラブを目指し、これまで以上に努力してまいります





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シーホース三河 B.LEAGUE PREMIER 2025-26シーズン 天皇杯準優勝 レギュラーシーズン43勝

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