宮古ブルーのレストランで過ごす来間島のクリスマス。笹田勇治郎総料理長監修のスペシャルメニューを12月19日（土）〜25日（金）の期間限定で提供 ※テイクアウトは12月24日（木）・25日（金）お渡し

株式会社飯田産業（東京都武蔵野市、代表取締役社長 築地重彦）が、沖縄県宮古島市の南端・来間島で運営する【宮古島来間リゾート シーウッドホテル】は、2026年12月19日（土）から12月25日（金）までの期間、ビーチハウスレストラン KISSHOにて、笹田勇治郎 総料理長が手掛ける「X’mas Special Lunch Course」「X’mas Dinner Buffet」 「X’mas Special Dinner Course」の3種類のクリスマス限定メニューをご提供いたします。

また、12月24日（木）・25日（金）には、クリスマスケーキと新作シュトーレンをテイクアウトにて販売いたします。 ビーチハウスレストラン KISSHOでは、このクリスマス、数々の受賞歴を誇る笹田勇治郎 総料理長が、宮古島の海の幸や沖縄の食材、厳選した高級食材にクリスマスならではの華やかさを重ねたメニューをご用意いたしました。 素材の魅力を一皿ずつに込め、大切な方と囲む食卓が心に残る思い出となるよう、細部まで趣向を凝らしております。

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「X’mas Special Lunch Course」では、沖縄のブランド鶏「ヤンバル鶏」のモモ肉に詰め物をした「ジャンボネット」を主役に、クリスマスにふさわしい華やかな「X’mas Special Lunch Course」をご用意いたしました。 「X’mas Dinner Buffet」では、宮古島近海で獲れた鮮魚をマンゴーソースで味わうカルパッチョや、宮古島産レモングラスの爽やかな香りを生かしたピラフなど、宮古島の恵みを生かした料理を日替わりで取り揃えております。 ご家族やご友人とともに、心華やぐクリスマスのひとときをお楽しみいただけます。

「X’mas Special Dinner Course」では、キャビアやアワビ、和牛フィレ肉といった希少な高級食材をふんだんに使用しております。 キャビアと帆立貝のタルタルや和牛フィレ肉のローストなど、贅沢な料理の数々をお楽しみいただけます。 クリスマスケーキ（5号） 5,500円／限定20個シーウッドホテルの熟練パティシエが手掛ける、甘さ控えめで上品な味わいのクリスマスケーキです。 ひと口食べれば、もうひと口と手が伸びる美味しさが魅力です。

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大切な方と過ごすクリスマスのひとときに、ぜひお楽しみください。 アミューズからデザートまで、旬の味わいを目でも舌でもお楽しみいただける、色彩豊かなクリスマスコースをご用意いたしました。

「X’mas Special Lunch Course」は、お手頃な料金でクリスマス気分を存分に味わっていただける内容となっており、「X’mas Special Dinner Course」は、特別な夜を彩る豪華なフルコースに仕上げました。 ディナーでは、香り高い島牛蒡をカプチーノ仕立てのポタージュスープでお楽しみいただけるほか、デザートには沖縄のマイヤーレモンを使用したシブストをご用意しています。 大切な方やご友人、ご家族と、いつもより少し豪華なお料理を囲みながら、心に残るクリスマスのひとときをお過ごしいただけましたら幸いです。

宮古島と来間大橋で繋がる離島、来間島に2020年2月にオープンした同ホテルは、様々な時間帯に唯一無二の絶景を楽しめるリゾートホテルです。 約13万平方メートルの広大な敷地には、客室にプライベートプールもしくはジャグジーを設置した107棟の『ビラハウス』、62室のホテル棟『首里ハウス』、フロント・和食レストラン・ショップ・ジムを備える『竜宮ハウス』、メインプールと洋食レストランを備える『ビーチハウス』、オールハンドトリートメントの『スパハウス』といった5つの“ハウス”を備える街（タウン）のようなリゾートです。