シーアールイー、物流業界の変革をテーマに無料セミナー開催 新物流法施行後の共同輸配送と積載効率向上を議論

株式会社シーアールイーは2026年7月3日、物流関連法の本格施行を受けて荷主と物流事業者が直面する課題解決を目指す無料セミナーを開催する。新物流効率化法と貨物自動車運送事業法、中小受託取引適正化法の施行により、積載効率の向上が強く求められる中、共同輸配送の可能性と実践方法について専門家が解説する。物流不動産の開発から管理までトータルサービスを提供するシーアールイーが、自社の取り組みと共に業界の未来を展望する。

株式会社 シーアールイー （代表取締役社長COO/亀山忠秀 本社/東京都港区）は、2026年7月3日(金)15:30~16:30、無料来場型セミナー「荷主の行動変容と 共同輸配送 が変える物流の未来～新物効法施行で物流現場はどう変わったか～」を開催いたします。2026年4月より本格施行された物流関連2法（ 物流効率化法 および貨物自動車運送事業法）・取適法（中小受託取引適正化法）への対応を背景に、荷主・物流事業者には「 積載効率 向上」が求められており、その実現に欠かせない 共同輸配送 への注目が高まっています。

当社は、企業スローガンに「「つなぐ」未来を創造する」を掲げ、物流不動産に関する一連のサービスを幅広く提供している会社です。 物流不動産の開発、テナントリーシングから竣工後のアセットマネジメント、プロパティマネジメントまでのトータルサービス、並びに、中小型物流施設を中心に一括で借上げて、管理運営を行うマスターリースを主な事業としております。

現在、物流不動産開発においては、自社開発による物流施設ブランド「LogiSquare（ロジスクエア）」を中心に、37物件、延べ面積約138万㎡（約42万坪）の開発実績を有し、9物件、延べ面積約38万㎡（約12万坪）の開発を現在進めております。 また、物流不動産特化の管理会社としては国内トップクラスの管理規模となり、物流不動産を中心に約1,500物件、約685万㎡（約207万坪）の不動産の管理運営（マスターリース・プロパティマネジメント）を行っております





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シーアールイー 物流効率化法 共同輸配送 積載効率 Logisquare

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