シングルファーザーの有村さん、新型テスラ・モデルYを親子で実車レビュー

映画コメンテーターの有村さんが、8歳の息子をカメラマンに迎え、新型テスラ・モデルYの受け取りから試乗までをYouTubeで公開。3Dマップや広いトランク、加速性能に感心しつつ、ミラーの小ささなどの改善点も指摘。シングルファーザー目線でEVライフを提案する内容。

東京都江東区にある有明ガーデンは、 テスラ の新車受け取り場所として知られている。 先日、映画コメンテーターとして活躍する有村さんが、自身のYouTubeチャンネルで新型 モデルY を受け取る様子を公開した。

有村さんは2021年に離婚し、現在は8歳の長男と暮らすシングルファーザー。 今回の動画では、なんとカメラマンをその長男が務めている。 親子で訪れた有明ガーデンで、有村さんは待望のモデルYと対面。 早速運転席に座り、新しくなったナビ画面を操作しながら「僕の知ってる時代のテスラとは違うなあ」と驚きを隠せない。

特に印象的だったのは、地図表示だ。 ビルが3Dで立体的に表現されており、「前のモデル3ではこんなことなかったのに。 よくここまで作ったね、しかし！ 」と深く感心する様子が映し出されている。

有村さんは以前モデル3を所有していた経験があり、その進化に純粋な感動を覚えたようだ。 次に有村さんが注目したのは、トランクルームの広さ。 後部座席を倒せばフラットな空間が広がり、「これ、キャンプできるね。 クルマのなかでお泊まりできるよ」と、親子水入らずでのモデルY活用法に思いを馳せる。

有村さんはアウトドア好きとしても知られており、この車内泊機能には特に興味を示していた。 実際に走り出してみると、加速性能について「なめらかな、非常に芳醇な加速という感じですかね。 フゥーっと安定感のある加速」とリポート。 モデル3よりも乗り心地が向上していると評価した。

ただし、映画評論家らしい正直な一面も見せる。

「欠点を言うならば……ミラーがちっちゃい。 で、うしろの窓もちっちゃいので、デジタルバックミラーを付けないとかなり見づらいなというのが正直な印象」と指摘。 後方視界の悪さを改善点として挙げつつも、全体的な満足度は高いようだ。 内装については、有村さんは「メルセデスのギラギラな感じが好きなので、非日常感っていう意味ではせっかくクルマに乗るんだから、ラグジュアリーな感じを味わわせてくれる内装パッケージみたいなものを付けてほしい」とコメント。

テスラのミニマルなデザインに物足りなさを感じつつも、独自の魅力を認める。 そして総括として、「テスラは、クルマというよりはテスラなんですよね。 クルマの概念があんまりないのが良い」「FSD（完全自動運転）が間もなく出ると思う」「未来的な感じとシンプルな感じがすごく僕に合っている感じがします」と好意的な言葉を並べた。 実際、有村さんは納車後すぐにモデルYをカスタマイズし、その様子も後日YouTubeで公開。

シングルファーザーとしての日常と、テクノロジーへのこだわりが融合した、興味深い車レビューとなっている。 これからも有村親子のテスラライフから目が離せない。 テスラのモデルYは、SUVタイプの電気自動車で、航続距離やパフォーマンスに優れる。 特に日本では、モデル3に次いで人気の車種だ。

有村さんのように、子育て世代にもEVが受け入れられる兆しが見える。 今後、FSDの完全実装や、さらなる内装の選択肢が増えれば、より多くのドライバーに支持されるだろう。 有村さんのレビューは、EV初心者にも分かりやすく、実際の使用シーンを想像しやすい内容だ。 彼の正直な感想は、購入を検討する人々にとって貴重な情報源となっている





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