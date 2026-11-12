シンクランドが独自設計の中空マイクロニードル容器を発売。剣山効果を低減し美容液を深部へ注入。サティス製薬の実証によりシワ改善と血流量増加を確認。

スキンケア分野で注目を集める次世代型スキンケアデバイス開発において、 シンクランド が従来の課題を解決する独自設計の容器を発表しました。この新技術は、肌表面への塗布では限界があった美容成分の浸透効率を劇的に向上させるもので、業界内の期待を高めています。従来型製品の欠点を克服し、安全かつ効果的な成分供給を実現した点が特徴です。

剣山効果低減と漏れ防止の独自構造

シンクランドが新規に設計した容器は、直径9.5ミリメートルの先端部に46本の針を配置しています。従来のマイクロニードル製品では針数が多く、針先にかかる圧力が分散される「剣山効果」により肌に刺さりにくい傾向がありましたが、本設計では針数を減らすことでこの物理的な問題を解消しました。また、使用時の手振れなどで一部の針が浮き、美容液が漏れ出すリスクを低減するために、美容液を通す中空針の数を8本に制限しています。この8本の中空針の周囲には、穴のない針が全方位かつ等間隔に配置されており、このシンクランドの独自設計により、美容液を肌の角層へむらなく届けることが可能になりました。

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痛覚神経を回避する安全な針の設計基準

このマイクロニードルシステムの技術的な核心は、針の寸法と形状にあります。人間の角層の厚さは約20マイクロメートルですが、本製品の針の長さはその10倍となる200マイクロメートルに設定されています。この長さにより、立体的な肌の表面を捉えることができます。さらに、針の先端から根元にかけて徐々に太くなる「テーパー形状」を採用しており、この設計によって角層の中途で針が留まるようになっています。結果として、痛覚神経に達することなく、痛みが少ない安全な注入を実現しています。また、容器の構造上、美容液の吐出時に外気を内部へ吸い込まない仕組みとなっており、外部からの異物や細菌が侵入するリスクを低減しています。シンクランドが光干渉断層撮影（OCT）を用いて肌断面を観察したところ、マイクロニードルが肌に密着している様子が確認されています。ノックすると、圧力を受けた美容液が針先端から深い位置へ勢いよく吐出される仕組みです。容器を離した後は肌表面が速やかに元の形状に戻っており、肌に負担をかけていないことが実証されています。

サティス製薬による浸透実証と処方自由度

シンクランドのマイクロニードルは、非溶解型の極小穴付き構造を持ち、ノック操作によって美容液を針穴からダイレクトに注入する方式です。このシステムは水溶性高分子など、さまざまな処方の美容液を容器に充填して使用できるため、製品設計の自由度が非常に高い点も大きな特徴です。サティス製薬は、通常の塗布とこの「中空マイクロニードル」を使用した場合の比較試験を実施しました。その結果、手による塗布では角層の表面に留まっていた高分子成分が、中空マイクロニードルを使用することで角層の深部まで高い濃度で到達していることが、客観的なデータとして実証されました。これにより、対象とした高分子成分が角層まで確実に到達することが確認されています。

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血流量増大とシワ改善の実証結果の詳解

シンクランドとサティス製薬のコラボレーションによる実証試験では、具体的な美容効果についても数値データが明らかになっています。試験対象は20代から30代の女性で、前腕屈側部を適用部位としました。使用直後には、最大50％の血流量の上昇が確認されています。また、シワに関する評価では、単回使用でシワ部分の面積率および体積率が最大15％低減し、有意に改善することが確認されました。さらに、2週間の連用により、最大で40％のシワ本数減少が観測され、シワの目立たないなめらかな肌状態へ導くことが証明されています。これらのデータは、シンクランドの技術が単なる成分導入にとどまらず、肌の状態改善に直接的な貢献を行うことを示しています。

キメ改善と業界への影響展望

さらに、肌質感の向上においても顕著な効果が報告されています。使用直後からキメの乱れとその方向性が有意に改善されるという結果が出ています。これは、角層深部への成分到達と血行促進が相まって、肌の透明度や質感を向上させるメカニズムを裏付けています。シンクランドが開発したこの技術は、既存のスキンケア製品が抱えていた「浸透率の低さ」や「使用感の悪さ」という構造的な課題を解決する可能性があります。サティス製薬の皮膚評価試験技術とシンクランドの精密なメカニカルデザインが組み合わさることで、消費者にとってより実効性の高いスキンケアソリューションが提供される見込みです。今後は、様々な美容成分との組み合わせ事例が増え、市場におけるスキンケアのスタンダードが再定義されることが期待されます。