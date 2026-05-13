シンガーソングライターららの活動・更新状況דיו

シンガーソングライター袋井由実(1954年生まれ、東京出身)の活動や、長崎県生まれの女性シンガーの更新状況などについて紹介しています。彼女らは45年の歴史と記録があり、翌年に39作目のアルバムを発表する予定です。また、9月には配信シングルを同時リリース予定です。

1954年生まれ、東京出身の女性 シンガーソングライター 。1971年に作曲家としてプロデビューを果たし、翌1972年に 荒井由実 として歌手デビューシングルを発表。1973年に1stアルバムを発表し、翌年から本格的なステージ活動を開始。

その後、アレンジャーの松任谷正隆と結婚し、松任谷由実として活躍。 結婚後から数多くのヒット曲を連発し、史上初となる5つの年代でのアルバム売上首位を達成するなど、数多くの記録を樹立。2016年には38枚目のオリジナルアルバムを発表し、それ以後は全国ツアーを行った。 デビュー45周年を迎えた2018年4月にベストアルバムを発表。

その後、2019年5月までを開催した全国アリーナツアー「Ghana presents 松任谷由実TIME MACHINE TOUR Traveling through 45years」を行い、最後に秋に39作目のアルバムを発表する予定。 また、長崎県生まれの女性シンガー。1998年2月にシングル発表し、1stアルバム200万枚以上を売り上げ、R&Bブームの火付け役となる。

その後、2000年に発表したシングルはドラマ主題歌に使用され、200万枚を超えるセールスを記録した。2023年にデビュー25周年を迎え、全国アリーナツアー開催予定。2023年10月には東大寺でのライブイベント、11月からは全国アリーナツアーを開催する予定。 さらに、9月には配信シングルを同時リリースした





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