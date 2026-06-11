シンガポール・スリングの歴史とレシピ

シンガポール・スリングは、女性が公共の場で飲酒することがマナー違反とされていた時代に誕生しました。ラッフルズ・ホテルのバーテンダーであるニャン・トン・ブーンは、ジンとリキュールを巧みに使い、フルーツジュースのような淡いピンク色のカクテルを考案しました。シンガポール・スリングは1915年の誕生以来、100年以上変わらないレシピでシェイクされ続けています。地元で蒸留されたブラス・ライオン・シンガプーラ・ジンをベースに、フレッシュなパイナップルジュース、ライムジュース、キュラソー、ベネディクティンのスパイシーでフルーティーな風味が加わっています。その特徴的なピンク色は、チェリーリキュールとグレナデンシロップによって深みを増しています。グレナデンシロップは100%ザクロジュースから作られ、シンガポール・スリングのために特別に開発されました。さらに、特製のカクテル・ビターズを少量加えることで、カクテルに深い味わいが生まれます。伝統に則り、お客様は麻袋から直接ピーナッツをお召し上がりいただけます。また、シンガポール・スリングの醍醐味として、ピーナッツの殻を床に落とすこともお忘れなく。

シンガポール・スリング のご注文3杯につき1回、お客様はルーレットを回してくじ引きに参加いただけます。 楽しい賞品が用意されています。 シンガポール・スリング は、女性が公共の場で飲酒することがマナー違反とされていた時代に誕生しました。

ラッフルズ・ホテルのバーテンダーであるニャン・トン・ブーンは、ジンとリキュールを巧みに使い、フルーツジュースのような淡いピンク色のカクテルを考案しました。 シンガポール・スリングは1915年の誕生以来、100年以上変わらないレシピでシェイクされ続けています。 地元で蒸留されたブラス・ライオン・シンガプーラ・ジンをベースに、フレッシュなパイナップルジュース、ライムジュース、キュラソー、ベネディクティンのスパイシーでフルーティーな風味が加わっています。 その特徴的なピンク色は、チェリーリキュールとグレナデンシロップによって深みを増しています。

グレナデンシロップは100%ザクロジュースから作られ、シンガポール・スリングのために特別に開発されました。 さらに、特製のカクテル・ビターズを少量加えることで、カクテルに深い味わいが生まれます。 伝統に則り、お客様は麻袋から直接ピーナッツをお召し上がりいただけます。 また、シンガポール・スリングの醍醐味として、ピーナッツの殻を床に落とすこともお忘れなく





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