プレスリリース シロカの調理家電×ニュートリーのとろみ材・ゲル化材 “見た目もおいしい嚥下食”活動報告：家族みんなで楽しむ「なめらかごはん体験会」を開催、患者さんを含む10人が参加

栄養療法食品を開発・製造・販売するニュートリー株式会社（本社：三重県四日市市、代表取締役社長 袴田義輝、以下、ニュートリー）は、嚥下（えんげ）機能が低下しても食べる喜びを諦めない社会の実現をめざし、“見た目もおいしい嚥下食”の普及に取り組んでいます。

その一環として、共催のシロカ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：金井まり、以下「シロカ」）のショールームにて、2026年10月28日（水）に「なめらかごはん体験会」を開催しました。 当日は、嚥下障害のあるお子さんとそのご家族、医療・介護従事者など、計10人（8組）が参加しました。 嚥下障害のある方の食事作りでは、飲み込みの状態に応じて硬さやべたつきを調整する必要があり、調理が日々の大きな負担となっています。 また、ともに食卓を囲んでいても家族と同じメニューを楽しむ機会が限られることもあります。

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ニュートリーとシロカはこの課題に対し「嚥下食を"特別な食事"にするのではなく、家族みんなで楽しめる食事にすることが、食べる喜びや家族の時間につながるのではないか」と考え本体験会を企画しました。 参加した方からは「（飲み込みやすいように）加工している間に家族の食事は冷めてしまうし、同じものを同じタイミングで食べることはなかなかできない。