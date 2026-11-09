シルヴァン・ショメ監督新アニメ日本公開、岩井澤監督が技法の共通点を解説

アカデミー賞ノミネート経験のあるアニメーション巨匠シルヴァン・ショメ監督の新作が日本で公開される。『男はつらいよ』の岩井澤康晴監督が、同監督の作風や技法の類似点について詳細な分析を行った。

アニメーション界の巨匠 シルヴァン・ショメ 監督が手掛けた新作映画が、このほど日本での公開を開始した。ショメ監督は、フランスで100万人を突破する大ヒットを記録した『ベルヴィル・ランデブー』や、フランスの喜劇王 ジャック・タチ の遺稿を脚色した『イリュージョニスト』などでアカデミー賞®にノミネートされた実績を持つ。 本作は カンヌ国際映画祭 やアヌシー国際 アニメーション映画 祭に正式出品された作品であり、リアルとファンタジーが融合したノスタルジックなアニメーションとして、観客の心に沁みるストーリー展开が特徴的である。

岩井澤監督がショメ作品から受けた影響と技法の類似点

『音楽』などを制作した岩井澤康晴監督は、ショメ監督の『ベルヴィル・ランデブー』をきっかけにアニメーション制作を始めた経緯を明かした。岩井澤監督は実写映画の現場からキャリアを開始しており、当時アニメーションはそれほど多く見ていなかったという。 しかし、当時新宿の高島屋の中にあった劇場（テアトルタイムズスクエア）で『ベルヴィル・ランデブー』を観たことを契機に、強い影響を受けたと述懐している。同監督は、フランスの映画ならではの動きの自由度にインパクトを受け、短編作品を作り始めるようになったという。

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また、岩井澤監督はショメ作品の特徴について、特に『ベルヴィル・ランデブー』時のバンド・デシネ風絵柄が作家性高い印象を与えていたと指摘する。一方で、本作では最新の技術をためらわずに取り入れている点に意外さを感じたという。 近年ネットで公開されているDIORの短編『Christian Dior's Night in Color』においても、新しいドローイングの技術が取り入れられていることを挙げ、ショメ監督が常に新しい技術を取り入れようとしている姿勢を示している。

色彩表現とロトスコープ技法における双方の共通意識

ショメ監督への取材を行った村尾氏は、本作における色彩表現と技術使用について分析を提示した。村尾氏によると、ショメ監督は『イリュージョニスト』でもCGを普通に使っており、本作は非常にカラフルになっているという。 ショメ監督は、プロヴァンスの日差しの強いはっきりした色合いが出る世界と、パリのくすんだ世界というふたつの世界の描き分け、特に光の表情の出し方を非常に意識していたと語っていた。

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岩井澤監督は、自身がロトスコープという手法（実写の映像をトレースしてアニメーション化する技法）をもとにアニメーションを作成している点で、ショメ監督が実写をベースにしていることとの共通性に言及した。 現在では実写をベースにする技法もやりやすくなっており、作画のカロリーを減らす意味もあると分析する。岩井澤監督は実写畑出身だったため、アニメーションの作り方が分からなかった当初、実写をなぞることでアニメーションの原理を理解しようとしたと振り返っている。

演技演出の手法と日常芝居の難しさに関する考察

演技の指導方法においても、両監督には共通する視点が見られる。村尾氏の質問に対し、岩井澤監督は実写の演出を自分で行う際、舞台のお芝居のように大きく動かしてほしいと俳優に伝えていると説明した。 これは実写ではオーバーアクションに見えるが、アニメーションにすると意外と普通に見え、きめ細かい動きをさせると絵で描いた際に不自然になりやすいという理由からである。

岩井澤監督は、実写をベースにしておくことで日常と地続きのようで違和感がなくなる利点を指摘した。ショメ監督は、アニメーターが会話時の演技を想像するのは難しいが、日常の芝居が一番地味で難しくて苦労すると語っていたという。 この点について、海外の監督が高畑勲監督の日常の芝居を参考にしているという指摘に対して、岩井澤監督は自身も高畑勲作品を好きで影響を受けていること深く同意した。

アニメーションの可能性と鑑賞を推奨する監督らのコメント

ショメ監督は、アニメは心を開いて観るため実在の人物よりも親しみが湧き、作品にしか出てこないキャラクターだからこそリアルに感じると説明していたという。 これを受けて岩井澤監督は、実写は表現がほぼやり尽くされていると感じている一方、アニメーションはまだロトスコープなどの可能性を感じており、新しい表現が出てくると考えているとコメントした。

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イベントの最後には、観賞に関するアドバイスが交わされた。村尾氏は2回観ており、1回目は情報量が多すぎて整理が追いつかなかったが、2回目は内容が分かり細かい表現を楽しめると述べた。 岩井澤監督も、マルセルという人物は日本人にはなじみがないため、最初はその人物を知るつもりで観てほしいと提案した。自身も3回観た経験から、何度も観ていると仕掛けや発見がある作品であると視聴者に呼びかけた。