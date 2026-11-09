シルタスとエーザイ、購買データで認知症予防の新モデル構築へ

シルタスとエーザイは、日常の買い物データと薬学の知見を組み合わせた認知症予防・行動変容支援の連携を開始し、経済産業省のオレンジイノベーション・プロジェクトに採択されました。

シルタス 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役： 小原一樹 ）と エーザイ 株式会社CGOオフィスhhceco事業戦略部（本社：東京都文京区）は、 認知症 との共生社会の実現を目指し、連携を開始すると発表した。

両社は、日常の「買い物」を起点とした新たな予防・行動変容モデルの構築を目的としている。この取り組みは、経済産業省「令和8年度ヘルスケア産業基盤高度化事業（地域におけるヘルスケア産業推進事業）」の一環である「オレンジイノベーション・プロジェクト」の当事者参画型開発実践企業として採択されたことを受けて具体化される。

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購買データから見る認知機能の変化

日本では高齢化の進展に伴い、認知症の人が増加している。厚生労働省等の推計によると、2022年時点で65歳以上の認知症の人は約443万人、軽度認知障害（MCI）の人は約558万人とされている。

認知症になる前の段階を含め、早期からの支援が重要となっているが、自覚症状が乏しい段階では検査を受けるきっかけを持ちにくく、本人や家族にとって認知機能について話題にすること自体に心理的なハードルが生じる場合もある。

認知機能の変化は、買い物を含めたさまざまな生活場面に現れることがある。買い物は、食生活や栄養バランスだけでなく、生活リズムや商品の選択、購買頻度など、日常生活の多様な側面が映し出される身近な行動だ。

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例えば、「短期間で同じ商品を何度も購入する」「今までと極端に異なる商品選択をする」といった購買行動の変化もその一例である。こうした変化は必ずしも認知症を意味するものではありませんが、日常生活における変化の一つとして、本人や周囲が変化に気づくきっかけとなる可能性がある。

エーザイの知見とSIRU＋の技術の融合

今回、こうした「買い物×健康」の仕組みに、エーザイが有する認知症領域の知見を組み合わせることで、日常の購買行動から得られる情報を、認知症に関する早期の気づきや、その後の予防・行動変容支援につなげる新たなモデルの構築を目指す。

シルタスが提供する「SIRU＋（シルタス）」は、日常の買い物データをもとに、食生活や栄養状態を可視化し、一人ひとりに合わせた食品提案や健康情報を提供するサービスである。これまで、自治体や小売企業等と連携し、日常の買い物を起点とした健康づくりや行動変容に関する実証を行ってきた。

今回の連携では、こうした既存の仕組みを認知症領域へと発展させ、購買頻度や購買内容などの変化を継続的に捉えることで、認知機能の変化と関連する可能性のある日常の変化への気づきにつなげる仕組みを検討する。

さらに、分析結果に基づき、認知機能低下リスクの低減に関連する栄養・食生活の知見も活用しながら、一人ひとりに合わせた食品・健康情報の提供や食品提案を行い、日々の買い物そのものを健康行動へとつなげることを目指す。

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当事者参画型開発と今後の社会実装

エーザイは、40年以上にわたり「認知症の克服」を重点領域の一つとして掲げ、治療薬の研究開発だけでなく、認知症のある方やそのご家族を取り巻く社会課題の解決に向けた取り組みを進めている。

こうしたエーザイの認知症・栄養領域の知見と、シルタスが有する「購買データ×食品提案×行動変容」の仕組みを組み合わせることで、認知症への気づきや予防を、検査や医療の場だけにとどめず、日常生活の中で無理なく実践できる新たな仕組みの構築を目指す。

今後は、自治体や地域、企業等との連携を広げ、日常の「買い物」を起点とした認知機能の変化への気づきと健康行動を支える社会実装につなげていく。同プロジェクトでは、認知症の人やそのご家族等の声を取り入れながら、実際の生活者の視点に立ったサービス・製品等の開発・検証を行う。

経済産業省が推進する「オレンジイノベーション・プロジェクト～認知症当事者とつくる、誰もが生きやすい社会～」は、認知症の人が主体的に企業や社会等と関わり、本人の真のニーズに合った製品・サービスを企業等と共につくる「当事者参画型開発」の普及と、その持続的な仕組みの実現を目的とする取り組みである。

SIRU＋の購買データと栄養改善提案の仕組みは、栄養に関する知見を実際の行動へつなげる可能性を持っている。シルタスとともに、脳の健康への気づきから情報提供、食生活の行動変容までを一人ひとりに合わせて支援し、人々の健康憂慮の解消に貢献してまいる。

エーザイは、WHOが推奨する栄養的介入の観点から、8,269件の国内外の認知機能低下リスクを低減する栄養素や食事に関する研究をレビューし、国立長寿医療研究センターの監修のもと、栄養ガイダンスを作成した。同ガイダンスは、認知機能低下の原因となる低栄養およびフレイルの防止、認知機能低下リスクを低減する栄養素、認知機能低下リスクを低減する栄養バランス等の観点から、どのような食事が認知機能低下リスクを低減する可能性があるのかについて理解を深めることを目的としている。