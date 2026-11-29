人気YouTuberグループ・Fischer'sのシルクロード（32）とYouTuberのゆん（31）が29日、都内で結婚披露宴前記者会見を実施した。人前式を終えた2人は、白のタキシードとウェディン…

結婚披露宴前記者会見を実施した（左から）シルクロード、ゆん （C）ORICON NewS inc. 人気YouTuberグループ・Fischer'sのシルクロード（32）とYouTuberのゆん（31）が29日、都内で結婚披露宴前記者会見を実施した。

人前式を終えた2人は、白のタキシードとウェディングドレス姿で登場。 交際のきっかけやプロポーズの言葉、これから築いていきたい家庭像について語った。 2人が付き合い始めたきっかけはゲームだったという。 ゲームをするために集まったものの、実際にはほとんど遊ばず、お酒を飲みながら家族の話などをして過ごした。 会う回数を重ねるうちに、シルクロードはゆんとの居心地の良さを実感。

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「ビビビってきた。 多分この人と結婚するかもって思って、僕から『付き合いませんか』って」と、自ら交際を申し込んだことを明かした。 交際後は多忙で会えない時期もあったそう。 シルクロードは「家も離れていたんですけど、わざわざこっちまで来てくれて」と振り返る。