人気YouTuberグループ・Fischer'sのシルクロード（32）とYouTuberのゆん（31）が29日、都内で結婚披露宴前記者会見を実施した。人前式を終えた2人は、白のタキシードとウェディン…

結婚披露宴前記者会見を実施した（左から）シルクロード、ゆん （C）ORICON NewS inc. 人気YouTuberグループ・Fischer'sのシルクロード（32）とYouTuberのゆん（31）が29日、都内で結婚披露宴前記者会見を実施した。

人前式を終えた2人は、白のタキシードとウェディングドレス姿で登場。 披露宴のコンセプトや、1年以上にわたって準備してきたこだわりを語った。 ゆんは「ワンダーゲート」をテーマに掲げたと明かし、「実は披露宴会場に入る前に鍵穴があって、そこは最初隠れているんですけど、時間になったら開いて、みんながそのゲートを抜けて、現実世界とは全然違うような世界観になっているので、みんなの反応が楽しみ」と笑顔を見せた。 シルクロードも「高砂を見た時のみんなのリアクションが見たいです」と期待を寄せた。

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披露宴の内容は1年以上かけて練り上げてきたという。 ゆんは「私がまだ下の子を妊娠している時からでした」と振り返る。 毎晩、子どもを寝かしつけた後、深夜3時まで話し合いを重ねてきたそうで、シルクロードは「『これ、1年ちょいでできたんだ』と思うくらいの完成度になっています」と自信をのぞかせた。