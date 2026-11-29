シルクロード＆ゆん、結婚式で“惚れ直した” こだわりのドレス姿に「予想を飛び越えるかわいさ」｜秋田魁新報電子版
人気YouTuberグループ・Fischer'sのシルクロード（32）とYouTuberのゆん（31）が29日、都内で結婚披露宴前記者会見を実施した。人前式を終えた2人は、白のタキシードとウェディン…
結婚披露宴前記者会見を実施した（左から）シルクロード、ゆん （C）ORICON NewS inc. 人気YouTuberグループ・Fischer'sのシルクロード（32）とYouTuberのゆん（31）が29日、都内で結婚披露宴前記者会見を実施した。
人前式を終えた2人は、白のタキシードとウェディングドレス姿で登場。 互いの衣装を初めて目にした感想や、式でのエピソードを幸せいっぱいに語った。 この日、初めてゆんのウェディングドレス姿を見たというシルクロードは「予想していたのがあったんですけど、それを飛び越えるかわいさとか綺麗さ」と絶賛。
「こだわりの強さが見えて感動しました」と、妻の晴れ姿に見入っていた。 ゆんはドレスのデザインについて、ウエストまわりをV字にして細く見えるようにし、スカート部分にはボリュームを出して「プリンセスに仕上げてください」とオーダーしたと説明。 ティアード状のスカートには「長さの違うひらひらをつけて、立体感を大事にしてみました」とこだわりを明かした。 一方、タキシード姿のシルクロードについて、ゆんは「いつも私服が半袖短パンなんですよ。
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