シリコンバレーでは、「コンサルティングテック」と呼ばれる新たなAI分野に投資家が巨額の資金を注ぎ込んでいます。

「私たちにとって、この投資の理由は単純明快です。 AIには過信の危機が存在するからです」とライトスピード・ベンチャー・パートナーズ（Lightspeed Venture Partners）のパートナーであるガウラヴ・グプタ（Gaurav Gupta）氏はBusiness Insiderに語った。

ノバルティス（Novartis）の元幹部であるビアンカ・アンジェリーナ（Bianca Anghelina）氏によって2020年に設立されたAily Labsは、フォーチュン500企業がデータ統合を通じて意思決定を円滑に行えるよう支援する、AIを活用した「意思決定インテリジェンス」プラットフォームを構築している。

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「データのサイロ化によって意思決定が遅れるという状況を、私は身をもって経験しました」とアンジェリーナ氏は語った。 従来の企業の意思決定は、「数週間から数カ月を要するプロセス」や、「複数の部門が所有するデータ」によって遅延することが多く、「信頼できる唯一の情報源（One Source of Truth）」が存在しないことが原因だと彼女は指摘する。