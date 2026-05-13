ショーン・ダイチ監督はAIで生成された画像と捏造ツイートがSNSで拡散していることを公に認知し、最初めいた右派政党‘リフォームUK’の党員入りを拒否した。ネットミームで評判となっていた seinerのフレーズを口にしたこともなかったとしてNetEase上に疑似の引用文を付け、公式支持のように装っていた。彼の監督キャリアは最多戦勝数と最長政権の組み合わせ、114日間での率いる記録を持つ。

ショーン・ダイチ氏は、自身が右派政党『リフォームUK』の党員になったという噂を否定した。 元ノッティンガム・ フォレスト 監督である同氏は、AIで生成された画像と捏造発言が SNS で拡散したため、公に釈明した。

拡散した投稿には『私は常に勤勉さ、誠実さ、英国第一主義を信じてきた。 だからこそ『リフォームUK』を支持する』という公式支持のように装った偽の引用文があった。 今回の件は、この監督の発言が誤って帰属された初めてのケースではない。 以前にも、彼が「まったくの『ウォーク』なナンセンス」というフレーズを頻繁に使っているとするネットミームが広まったことがある。

このフレーズは彼のイメージの代名詞となっているが、実際には一度も口にしたことはない。 昨年、『フジノン』誌のインタビューで、彼はネットミームとして扱われることの奇妙さについて語った。 彼は次のように説明している『これについてはいつも聞かれるんだ。 著作権を取っておけばよかった。

実際には言っていないのに、この言葉は私につきまとっているからね』ピッチ外の問題に取り組む前、彼はノッティンガム・フォレストを114日間率い、25試合で10勝を挙げた。 その前にはエバートンで710日間指揮し、83試合で26勝だった。 最も知られるのはバーンリーでの3,454日に及ぶ長期政権で、425試合中152勝。 監督キャリアはワトフォードで開始、49試合中17勝だった。

彼の退任後、フォレストはヴィトール・ペレイラ監督の下でリーグ10試合中4勝と調子を上げている





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