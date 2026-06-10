ショートショート フィルムフェスティバル＆アジア 2026 アワードセレモニーで「HOPPY HAPPY AWARD」授賞式開催

LINE CUBE SHIBUYAで行われたSSFF&ASIA2026のアワードセレモニーで、八木浩貴監督『運命代行屋』が第6回「HOPPY HAPPY AWARD」を受賞。香月彩里監督の要素と石渡美奈社長のミュージカル志向が交わるひとときが描かれた

『 ショートショート フィルムフェスティバル ＆アジア 2026』のアワードセレモニーが10日、LINE CUBE SHIBUYAで開催されました。 会場は会場内のシンプルでありながらエレガントな空間で、観衆は温かい雰囲気の中、ハッピーなイベントを楽しみました。

セレモニーのハイライトは「HOPPY HAPPY AWARD」の授賞式です。 第6回の賞は、八木浩貴監督の『運命代行屋-Destinagency』が受賞しました。 昨年に同賞を獲得した香月彩里監督が制作したショートフィルム『グリーンマン』の主役を務めた森永悠希も来場し、香月監督と共に授賞式に登壇。 さらに、ホッピービバレッジ株式会社代表取締役社長・石渡美奈氏も参加し、授賞式の見どころを語りました。

「HOPPY HAPPY AWARD」は、日本人監督のノミネート作品の中からホッピーのコンセプト「Be HAPPY with HOPPY」を体現した短編作品に贈られる賞です。 受賞作品は「HOPPY HAPPY THEATER」にて配信され、賞金50万円に加えて副賞として「HOPPY+SSFF & ASIA」が制作するショートフィルムを監督できる権利が授与されます。 石渡社長は自身のミュージカル好きの背景を語り、今年はミュージカルをテーマにした作品を選出した理由を「単純な理由」と解説。

彼女は宝塚をはじめとするミュージカルに魅了され、観客を笑顔にする作品を創造したいという熱意を表明しました。 香月監督は石渡社長から提案された「承継」と「地球環境問題」という二つのテーマについて語り、日常の中で環境問題への気づきを探し始めた経緯を明かしました。 偶然の機会に男性着物師と接近した際に、着物が「究極のエコ」であることを知り、着物の継承と環境への配慮をテーマにした短編を制作するアイデアに辿り着いたと述べました。 香月監督は自身の探求を通じて、日々の生活の中で曖昧な環境問題の感覚を楽しい日常に結びつける重要性を共有しました。

八木監督は「運命代行屋-Destinagency」作品を通して、運命と自分の選択を信じる瞬間を描きたいという思いを語りました。 制作のきっかけは八王子ショートフィルム映画祭の企画コンペであり、クラウドファンディングの支援者のおかげで実現できたと感謝を示しました。 彼は普段は助監督として働きながら、現場で出会った仲間たちへの感謝を表し、来年のフェスティバルへ向けてさらにハッピーな短編を創造したいと抱負を語りました。 石渡社長は今回の授賞式を通じて、素晴らしい作品に感動し、シンプルに「ほっこり幸せ」になったと述べました。

彼女は、作品の中で環境問題を扱う際に、難しい理論よりも日々の楽しい生活が環境に好影響を与えるとした視点を示し、今後の協力関係を期待しています





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