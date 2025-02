ショルツ首相、メルツＣＤＵ党首の欧州分裂姿勢を批判

ドイツ総選挙が迫る中、ショルツ首相が野党CDU・CSUを率いるメルツCDU党首の欧州分裂姿勢を強く批判しました。ショルツ首相は、メルツ氏の行動がEUの結束を損ないかねないと指摘し、特に移民規制強化法案の提出を、EU法に反すると非難しました。一方、メルツ氏はショルツ首相の政策を批判し、国民の生活からかけ離れていると反論しました。

ドイツの ショルツ首相 は11日、野党キリスト教民主・社会同盟( CDU・CSU )を率いる メルツCDU党首 への攻撃を強めた。メルツ氏が政治的利益のために欧州を分裂させているとし、その「気まぐれと虚勢」は国家を率いるのにふさわしくないと主張した。独総選挙は23日に行われる。\ ショルツ首相 が属する与党・社会民主党(SPD)は、世論調査で CDU・CSU にリードを許しており、その差を埋めるための時間はなくなりつつある。この日は、選挙前に連邦議会でショルツ氏が発言する最後の機会だったとみられる。\メルツ氏は先月、 移民規制 を強化する法案を議会に提出し、 極右政党 「ドイツのための選択肢(AfD)」と組んで成立させようとした。 ショルツ首相 は11日、これは 欧州連合 (EU)の法律に反する行為だと、あらためて批判した。ショルツ氏は米国との貿易戦争の可能性や、ロシアによるウクライナ侵略といった難題を考えるとEUの結束は不可欠だとし、メルツ氏の行動が他のEU加盟国との関係を損ないかねないと指摘。

「何よりも明白なことが一つある。向こう数年間、欧州の結束はこれまで以上に重要になる」とショルツ氏は述べ、「ドイツの野党党首がこうした状況下で何をしているのか。選挙キャンペーンで数ポイント点数を上げたいがために、欧州の団結を断ち切ろうとしている」と発言。「この重要な時期に何たる狂気だ」と非難した。 ブルームバーグの最新世論調査によると、CDU・CSUの支持率は30%、AfDが22%、SPDが16%、緑の党が13%。Social Democrats and Greens are well behind the leaders\ショルツ首相が30分間にわたって連邦議会で発言した後、メルツ氏は直ちに反論。首相就任以来の「この3年間にあなたがしてきたことの総括、また、今の職を継続するための国民への訴えが、本当にこれなのか」と述べ、「普通の人の生活」から首相はかけ離れているとやゆした。 主要政党間では最近、公の場で言い争う場面が目立つ。この日の議会でもそうした状況が繰り返され、選挙後の連立交渉は難航するとの懸念が強まっている





