アフリカサッカー連盟（CAF）は、2026年アフリカ年間表彰の最終候補者リストを発表した。3つの部門で争いの輪が絞り込まれ、最終段階にはエジプトとモロッコの選手が、大陸を代表するスター数名とともに名を連ねた。

アフリカサッカー連盟（CAF）は、2026年アフリカ年間表彰の最終候補者リストを発表した。3つの部門で争いの輪が絞り込まれ、最終段階にはエジプトとモロッコの選手が、大陸を代表するスター数名とともに名を連ねた。

最優秀GK部門では、アル・アハリのGKムスタファ・ショベールとザマレクのGKエルマハディ・ソリマンのエジプト人2選手が、一次候補に入っていたにもかかわらず最終候補から外れた。 一方、リストの筆頭にはアル・ヒラルのGKヤシン・ボノが名を連ねている。 その一方で、マンチェスター・シティに所属するモロッコ代表アユブ・ブアディは、最優秀若手選手部門の最終候補入りを果たした。

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また、アル・リヤドのマフムード・ハッサン・トレゼゲは、アフリカ域内最優秀選手部門でエジプト勢の存在感を保ち、ASFARのムハンマド・ラビー・ハリマンと争うことになる。2026年アフリカ最優秀GK部門の最終候補には、エジプト人選手の名前がなかった。 大陸屈指のGKが顔をそろえた一次候補に入っていたアル・アハリのGKムスタファ・ショベールとエルマハディ・ソリマンが、争いから脱落したためだ。 最終候補は3人に絞られた。

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サウジアラビアのアル・ヒラルに所属するモロッコ代表ヤシン・ボノ、アル・アハリ・ジェッダに所属するセネガル代表エドゥアール・メンディ、そしてカーボベルデ代表GKヴォジーニャである。