ショップカウンター エンタープライズが一号舘に導入、商業施設の催事DXを加速

株式会社COUNTERWORKSが提供する商業施設向けリーシングDXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」が、三重県を中心に食品スーパーやホームセンターを運営する株式会社一号舘に導入されました。これにより、店舗スペースを活用した催事の多様化と収益向上を目指します。

株式会社COUNTERWORKS（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：三瓶直樹）が提供する 商業施設 向け リーシング DXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」が、三重県を中心に食品 スーパーマーケット 、ホームセンター、ディスカウントストアを運営する株式会社一号舘（本社：三重県四日市市、代表取締役社長：佐藤洋一郎）に導入されました。

一号舘は1958年に設立された小売企業で、食品スーパー「一号舘」、DIYショップ「ミスタートンカチ」、総合ディスカウントストア「F☆MART」など、地域密着型の店舗を31店舗展開しています（2025年10月時点）。 日常の買い物を支える拠点として、地域のお客様に寄り添った店舗づくりを進めてきました。

一号舘では各店舗のスペースを活用した催事を通じて、来店動機の創出や賑わいづくりに取り組んできましたが、従来は生活サービス系のプロモーションが中心で、食品スーパーやホームセンターという日常利用型店舗の特性を活かした多様な出店者との接点を広げる余地がありました。 特に物販や食関連企画など、地域の暮らしに近いジャンルの催事を増やすことで、売場に新しい変化を生み出し、店舗の活性化につなげることが期待されています。 また、店舗スペースをより有効に活用し、催事関連収益の向上も重要なテーマでした。

今回の「ショップカウンター エンタープライズ」導入により、一号舘は専用の催事募集サイトを開設し、短期出店を希望する事業者との接点を広げます。 まずは「一号舘」「ミスタートンカチ」「F☆MART」などの複数屋号の店舗を対象に、催事受け入れ可能な店舗から段階的に運用を開始する予定です。 今後は各店舗の立地や客層に合わせて出店ジャンルを拡大し、催事を単なるスペース活用に留めず、売場の多様化や来店動機の創出につなげます。

これにより、店舗ごとの賑わいを高めながら、催事スペースの価値を向上させ、地域のお客様に新しい発見や楽しさを提供する売場づくりを推進します。 株式会社一号舘 開発室 室長の渡邉浩一氏は、「当社では地域のお客様の毎日の買い物に寄り添う店舗づくりを大切にしてきました。 その中で、店舗スペースを活用した催事についても、収益面だけでなく、お客様に新しい発見や楽しさを提供する取り組みとして、さらに可能性があると感じています。

今回『ショップカウンター エンタープライズ』を導入することで、これまで接点を持ちにくかった事業者の方々とも出会い、店舗ごとの特徴に合わせた多様な催事を展開していきたいと考えています。 カウンターワークスの支援も受けながら、地域のお客様に喜んでいただける売場づくりと収益性の向上を両立していきます」とコメントしています





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