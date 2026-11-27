チャンピオンズリーグで好調のシュトゥットガルトFWエルメディン・デミロヴィッチが、ユヴェントスとACミランからの関心について語った。

シュトゥットガルト のFW エルメディン・デミロヴィッチ が、セリエAの強豪 ユヴェントス と ACミラン への移籍報道について語った。 ボスニア代表FWは今季、 ブンデスリーガ と欧州の舞台で得点を重ね、イタリアの強豪の補強候補に浮上している。

デミロヴィッチは今季、欧州でも屈指の得点力を誇るストライカーとしての地位を確立し、欧州のビッグクラブとの移籍話が浮上している。 シュトゥットガルトのFWは公式戦17試合で既に9得点を記録。 特にチャンピオンズリーグでの4得点が、イタリアのスカウトの目を引いている。 28歳のデミロヴィッチはフィジカルの強さと決定力を備え、攻撃陣の強化を目指すクラブの有力候補となっている。 ユヴェントスとACミランはともに、補強を検討する中で動向を注視していると報じられる。

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デミロヴィッチはイタリアのファンにとってもなじみのない存在ではない。 今年行われたワールドカップのプレーオフではボスニア代表の中心選手として活躍し、同代表はジェンナーロ・ガットゥーゾ監督率いるイタリア代表を敗退させた。 デミロヴィッチは、セリエAの強豪への移籍をめぐる報道が増えていることに言及し、イタリアを代表する2クラブからの関心を光栄に思うと認めた。 イタリアのメディアがトリノかミラノへの移籍の可能性を盛んに報じる中、両クラブの名声を認めつつも、落ち着いた姿勢を崩さず、現在のシーズンに集中している。